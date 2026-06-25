Az ETO utat mutatott a neves hiányzókkal készülő Fradinak, amelyre régi ismerős is vár

A Ferencváros két azeri csapattal találkozik, így hangol a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtezőre. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Azeri csapatokkal készül Európa-liga-selejtezőre a Fradi

A tíznapos ausztriai felkészülés során két találkozót is vív az FTC, egyaránt azeri ellenféllel szemben: vasárnap 16.30-tól Wörglben a bajnok Sabah, szerdán 17.30-tól Kirchdorfban pedig (a tavalyi BL-selejtezőből is) régi ismerősként a Qarabag vár a zöld-fehérekre. A hazatérés után aztán a nyár második hónapjában még öt tétmérkőzés is következik. Július 9-én a szerb Vojvodina vendégeként kezdi meg nemzetközi szereplését a Ferencváros, egy héttel később a Groupama Arénában kerül sor a visszavágóra.

– A lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk a hat lehetséges csapatból, de ez semmit nem változtat azon, hogy maximálisan fel szeretnénk készülni és tovább szeretnénk jutni.

Az edzőtáborban a taktikai elemeken dolgozunk, és amikor hazaérünk, már csak a Vojvodinával fogunk foglalkozni

– nyilatkozta a fővárosiak vezetőedzője a sorsolás után. Némi kiindulópontnak azért jó lehet, hogy szerdán a bajnok ETO FC épp a Vojvodinával mérkőzött meg Ausztriában, és Zeljko Gavrics duplájával 2-1-re nyert az újvidékiek ellen.

Július 23-án biztosan holland csapat lesz a rivális, de a Vojvodina elleni párharctól függ, hogy melyik. Ha a Fradi továbbjut, akkor az El második selejtezőkörében idegenben kezd a Twente ellen, ha pedig kiesik, akkor a Konferencialiga kvalifikációjában odahaza rajtol el az Ajax ellen. A hónap utolsó hétvégéjén aztán az NB I is elindul, Borbély Balázs együttese az első fordulóban – minden bizonnyal július 26-án – Paksra látogat.

Augusztus sem ígérkezik könnyebbnek az esetleges harmadik és negyedik selejtezőkörrel, valamint az NB I folytatásával, amely során ekkor sorrendben a Vasas, az ETO, a ZTE, a Honvéd és a Puskás Akadémia lesz az ellenfél. Addigra viszont alighanem a játékoskeretet és az anyagi helyzetet illetően is tisztábban lát Magyarország legnépszerűbb futballcsapata.