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Az UEFA holland csapatokat sodort a Fradi útjába, akár az Ajax is ellenfél lehet

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Az Európa Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerdán folytatta a nemzetközi kupák selejtezőinek sorsolását. Továbbjutása esetén a magyar bajnok ETO izraeli, a NB I-ben ezüstérmes Ferencváros holland ellenfelet kaphat a Bajnokok Ligája, illetve a Európa-liga selejtezőjének második fordulójában. A Fradi akkor is Hollandiába utazik, ha veszít: az Ajax is az ellenfele lehet. A Konferencialigában a DVSC szerencsés volt, a Paks viszont pórul járt a görög Panathinaikosszal.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 15:05
A Fradi szurkolói Hollandiába is utazhatnak, ha a csapat sikerrel veszi az első akadályt az Európa-ligában Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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A Paks a lehető legerősebb ellenfelet kapta

Ami a Konferencialigát illeti, ott a két magyar induló, a DVSC és a Paks csak a második fordulóban kapcsolódik be a küzdelmekbe, így ők most kapták meg az első ellenfelüket. A debreceniek a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik párharcának a győztesével találkoznak majd, és hazai pályán kezdenek. A Paks nem volt ennyire szerencsés, és a legerősebb lehetséges ellenfelet, a görög a Panathinaikoszt kapta, ugyancsak hazai kezdéssel. A Konferencialiga-selejtező második fordulójában az első mérkőzéseket július 23-án rendezik, a visszavágókat 30-án. 

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