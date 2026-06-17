Az UEFA holland csapatokat sodort a Fradi útjába, akár az Ajax is ellenfél lehet

A Paks a lehető legerősebb ellenfelet kapta

Ami a Konferencialigát illeti, ott a két magyar induló, a DVSC és a Paks csak a második fordulóban kapcsolódik be a küzdelmekbe, így ők most kapták meg az első ellenfelüket. A debreceniek a máltai Marsaxlokk és az örmény Pjunik párharcának a győztesével találkoznak majd, és hazai pályán kezdenek. A Paks nem volt ennyire szerencsés, és a legerősebb lehetséges ellenfelet, a görög a Panathinaikoszt kapta, ugyancsak hazai kezdéssel. A Konferencialiga-selejtező második fordulójában az első mérkőzéseket július 23-án rendezik, a visszavágókat 30-án.