ETO FCVíkingurBL-selejtezőBEKHajszán Gyula

Szurkolói legutóbb háborogtak a Győr győzelme után, a történelem ismétli önmagát

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A győri labdarúgócsapat 43 éve nyert utoljára párharcot a legrangosabb európai kupasorozatban. Akkor az izlandi Víkingur Reykjavík volt az ETO ellenfele. 2026-ban ismét megmérkőzik a két klub: kedden megkezdi a Bajnokok Ligája-selejtezőt Efraín Juárez együttese. Lapunk kérésére a győriek klublegendája, Hajszán Gyula beszélt a várakozásairól, egyben felidézte 1983-as emlékeit.

Wiszt Péter
2026. 07. 07. 6:30
Az ETO FC Dunaszerdahelyen fejezte be a felkészülést Forrás: Facebook.com/etofcgyor
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Efraín Juárez Izlandon irányíthatja először tétmérkőzésen az ETO-t
Efraín Juárez Izlandon irányíthatja először tétmérkőzésen az ETO-t. Fotó: AFP/Rodrigo Oropeza

– Bár az izlandi labdarúgás színvonala az utóbbi esztendőkben kicsit visszább esett, így is jóval előrébb tart, mint a nyolcvanas években. Ezért is nehéz megjósolni, hogy az ETO mire lesz képes az északi ország bajnoka ellen – mondta Hajszán Gyula. – Egyelőre kevés távozó és érkező van a győriek keretében, ez alapján az összeszokottság megmaradhatott. 

Borbély Balázs stílusát nehéz utánozni, ám a játékosok a mexikói edzőt is dicsérik, úgyhogy kíváncsian, mégis egyben optimistán várom a párharcot.

Jó lenne minél több nemzetközi rutint szerezni – magyarázta.

Az ETO magyar idő szerint kedden 21 órától játszik az izlandi fővárosban, majd a hazai visszavágót pedig egy héttel később (július 14.) 19 órától rendezik meg. Ha a magyar bajnok továbbjut a Víkingur Reykjavík ellen, akkor az európai főtáblás szereplés kapujába kerül, hiszen onnantól kezdve már csak egy párharcot kell megnyernie, hogy ott legyen valamelyik sorozat alapszakaszában. Ha azonban a győriek elbuknak, akkor nem az Európa-ligába esnek át, hanem (a tavalyi idényhez hasonlóan) a Konferencialiga-selejtező második fordulójában, a feröeri vagy a luxemburgi aranyérmessel szemben léphetnek pályára legközelebb.

 

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