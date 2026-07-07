Szurkolói legutóbb háborogtak a Győr győzelme után, a történelem ismétli önmagát

Efraín Juárez Izlandon irányíthatja először tétmérkőzésen az ETO-t. Fotó: AFP/Rodrigo Oropeza

– Bár az izlandi labdarúgás színvonala az utóbbi esztendőkben kicsit visszább esett, így is jóval előrébb tart, mint a nyolcvanas években. Ezért is nehéz megjósolni, hogy az ETO mire lesz képes az északi ország bajnoka ellen – mondta Hajszán Gyula. – Egyelőre kevés távozó és érkező van a győriek keretében, ez alapján az összeszokottság megmaradhatott.

Borbély Balázs stílusát nehéz utánozni, ám a játékosok a mexikói edzőt is dicsérik, úgyhogy kíváncsian, mégis egyben optimistán várom a párharcot.

Jó lenne minél több nemzetközi rutint szerezni – magyarázta.

Az ETO magyar idő szerint kedden 21 órától játszik az izlandi fővárosban, majd a hazai visszavágót pedig egy héttel később (július 14.) 19 órától rendezik meg. Ha a magyar bajnok továbbjut a Víkingur Reykjavík ellen, akkor az európai főtáblás szereplés kapujába kerül, hiszen onnantól kezdve már csak egy párharcot kell megnyernie, hogy ott legyen valamelyik sorozat alapszakaszában. Ha azonban a győriek elbuknak, akkor nem az Európa-ligába esnek át, hanem (a tavalyi idényhez hasonlóan) a Konferencialiga-selejtező második fordulójában, a feröeri vagy a luxemburgi aranyérmessel szemben léphetnek pályára legközelebb.