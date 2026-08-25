Novak DjokovicsUS OpenArina Szabalenka

Djokovics könyörgött Szabalenkának, de együtt buktak nagyot a US Openen

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Hiába állt össze a US Open egyik legnagyobb sztárpárosa, Arina Szabalenka és Novak Djokovics kettőse már az első mérkőzésén kiesett a vegyes párosok versenyéből. Pedig a női világelső fehérorosz korábban azzal viccelődött, hogy a 24-szeres Grand Slam-bajnok könyörgött neki a közös játékért, és egyértelműen a tornagyőzelmet tűzték ki célul. Katerina Siniaková és Henry Patten, és stílszerűen, egy Djokovics ellen ütött ásszal zárták le a mérkőzést.

Szalay Attila
2026. 08. 25. 20:28
Novak Djokovics és Arina Szabalenka: hiába állt össze a US Open egyik legnagyobb sztárpárosa, már az első mérkőzésükön kiestek New Yorkban Fotó: SARAH STIER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Djokovicsnak és Szabalenkának azonban erről már le kell mondania: a két szupersztárnak maradt az egyes, amelyben mindketten újabb US Open-trófeára hajthatnak.

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Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

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Na, es ezek csináltak „forradalmat” április 12-én.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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