Djokovicsnak és Szabalenkának azonban erről már le kell mondania: a két szupersztárnak maradt az egyes, amelyben mindketten újabb US Open-trófeára hajthatnak.
Djokovics könyörgött Szabalenkának, de együtt buktak nagyot a US Openen
Hiába állt össze a US Open egyik legnagyobb sztárpárosa, Arina Szabalenka és Novak Djokovics kettőse már az első mérkőzésén kiesett a vegyes párosok versenyéből. Pedig a női világelső fehérorosz korábban azzal viccelődött, hogy a 24-szeres Grand Slam-bajnok könyörgött neki a közös játékért, és egyértelműen a tornagyőzelmet tűzték ki célul. Katerina Siniaková és Henry Patten, és stílszerűen, egy Djokovics ellen ütött ásszal zárták le a mérkőzést.
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