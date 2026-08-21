A Fradi leradírozta a pályáról a Liverpool volt világsztárját

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Hét lejátszott mérkőzés után is veretlen a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában 2026 nyarán. Ez a mondat azt is jelenti, hogy a Fradi nem kapott ki csütörtökön a török bronzérmes és kupagyőztes Trabzonspor otthonában. Mi az, hogy nem kapott ki! Nyert, méghozzá 1-0-ra egy olyan meccsen, ahol óriási nyomást kellett elviselnie a magyar kupagyőztesnek. A Ferencváros ezzel a győzelemmel jó alapokat teremtett a továbbjutásra.

Lantos Gábor
2026. 08. 21. 5:00
Kristoffer Zachariassen, a Fradi gólszerzője Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ Forrás: ANADOLU
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Óriási a csalódottság Törökországban

A legenyhébb megfogalmazás szerint sem erre számítottak a törökök, ez már az első véleményekből is kiderült. A meccs horvát játékvezetőjét is szépen kiosztották, mert szerintük a bíró jogtalanul állította ki a Lisztest letaroló Nwaiwut. A lefújás után Fatih Tekke, a Trabzonspor edzője azt mondta: „A feladatunk nehéz, de nem lehetetlen. Ma nem sikerült nyerni, de a játékunkat látva, a játékosaim akaratát és elszántságát nézve azt kell mondjam, hogy ebből a helyzetből is képesek lehetünk továbbjutni. Természetesen nem vagyok elégedett. 

Ha a játékunkat nézzük, akkor nem ennek az eredménynek kellett volna kialakulnia. A Fradi a második félidőben összesen egyszer jutott el a kapunk elé, mégis a magyarok nyertek.

Mi ebből a tanulság? A helyzeteinket be kellett volna rúgni és akkor most minden más lenne.”

TRABZON, TURKIYE - AUGUST 20: Trabzonspor head coach Fatih Tekke gives tactical instructions to his players during the UEFA Europa League playoff round first-leg match between Trabzonspor and Ferencvaros at Papara Park in Trabzon, Turkiye on August 20, 2026. Hakan Burak Altunoz / Anadolu (Photo by Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP)
Faith Tekke, a Trabzonspor edzője - Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A török csapat játékosa, Melih Kabasakal felettébb bizakodóan beszélt, azt mondta, hogy a 0-1 ellenére a visszavágón a török csapat kiharcolhatja a továbbjutást „Nagyon jól felkészültünk erre a mérkőzésre. Jól is kezdtük a meccset, majd kaptunk egy gólt azért, mert pár pillanatra elvesztettük a koncentrációnkat. 

Összességében ugyanakkor nagyon jól játszottunk. Kicsit magabiztosnak tűnhetek, de nagyon bizakodó vagyok a visszavágót illetően.

Remélhetőleg nyerünk, és bejutunk az Európa-liga alapszakaszába.”

Minden a budapesti visszavágón dől el

Az 1-0-s Fradi-győzelem mindenképpen szép siker, jó alapot ad a második mérkőzésre, s az is volt a cél, hogy Törökországban olyan eredményt érjen el a magyar csapat, amely megteremti az esélyt a továbbjutásra. A Trabzonspornak ez a pofon most nagyon fáj, de ne feledjük: semmi sem dőlt még el, azaz a második mérkőzésen (augusztus 27., 20.30) a Fradinak ugyanezt a bátor, önfeláldozó játékot kell majd bemutatnia. Ha ez így történik, akkor tényleg nagyszerű eredmény lesz az Európa-liga alapszakaszába jutás.

Labdarúgó Európa-liga, rájátszás az alapszakaszba jutásért, 1. mérkőzés: Trabzonspor (török)–Ferencváros 0-1 (0-1).

 

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