A Fradi leradírozta a pályáról a Liverpool volt világsztárját

Óriási a csalódottság Törökországban

A legenyhébb megfogalmazás szerint sem erre számítottak a törökök, ez már az első véleményekből is kiderült. A meccs horvát játékvezetőjét is szépen kiosztották, mert szerintük a bíró jogtalanul állította ki a Lisztest letaroló Nwaiwut. A lefújás után Fatih Tekke, a Trabzonspor edzője azt mondta: „A feladatunk nehéz, de nem lehetetlen. Ma nem sikerült nyerni, de a játékunkat látva, a játékosaim akaratát és elszántságát nézve azt kell mondjam, hogy ebből a helyzetből is képesek lehetünk továbbjutni. Természetesen nem vagyok elégedett.

Ha a játékunkat nézzük, akkor nem ennek az eredménynek kellett volna kialakulnia. A Fradi a második félidőben összesen egyszer jutott el a kapunk elé, mégis a magyarok nyertek.

Mi ebből a tanulság? A helyzeteinket be kellett volna rúgni és akkor most minden más lenne.”