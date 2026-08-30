Messi, Sallói, Lewandowski – potyogtak a gólok az éjjel Amerikában + videó
Gólzáporos éjszakát hozott az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legutóbbi játéknapja. Lionel Messi négy góllal vezette kiütéses győzelemre az Inter Miamit, Sallói Dániel csereként beállva mentett pontot a Toronto FC-nek, Robert Lewandowski pedig a hajrában talált be a Chicago Fire színeiben. Thomas Müller sem maradt ki a jóból.
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