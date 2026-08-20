Fontos bejelentést tett Verstappenről a Red Bull, amelynek Hollandiában új lesz a felállása
A Red Bull körül zajlik az élet a Forma–1-es Holland Nagydíj előtti napokban: Max Verstappen, a négyszeres világbajnok a távozásáról szóló híresztelésekkel ellentétben 2030-ig meghosszabbította szerződősét az istállóval. Verstappen csapattársa az utolsó Holland Nagydíjon a sérült Isack Hadjar helyére beugró Liam Lawson lesz, az új-zélandi helyét a Racing Bullsban az F1-ből a múlt év végén kiszorult Cunoda Juki foglalja el.
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