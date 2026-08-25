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Roger Federert a visszatéréséről kérdezték, majd telt ház előtt játszott a US Openen

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A magyar idő szerint keddre virradó éjszaka megkezdődtek a selejtezők az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Vegyes párosban már véget is értek, így kialakult a kétnapos főtábla teljes mezőnye – Arina Szabalenka és Novak Djokovics első kiemelt duója is ellenfelet kapott. Roger Federer is pályára lép a US Open keretein belül, ám ő kijelentette: Serena Williams módjára sosem tér vissza.

Wiszt Péter
2026. 08. 25. 7:35
Roger Federer és a szintén egykezes fonákot ütő Lorenzo Musetti közös edzését telt ház követte New Yorkban Fotó: AFP/William West
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Roger Federer mindezt a New York-i sajtótájékoztatóján jelentette be. Az eseményt azelőtt tartották, hogy telt ház előtt edzett egyet a világranglista-14., szintén egykezes fonákkal rendelkező Lorenzo Musettivel a US Open keretein belül. 

A svájci legenda a következő versenynapon is pályára lép, előbb Andy Roddick ellen egyesben, majd John McEnroe oldalán Roddick és Andre Agassi ellen párosban.

Ám amikor megkérdezték tőle, hogy Williamshez hasonlóan játszik-e ő is még valaha a profik között, egyértelmű választ adott: – Nem, nem, nem, nem. Egyáltalán nem. Köszönöm a kérdést, nem tudtam, hogy fel fogják-e tenni, de örülök, hogy feltették. Így legalább eloszlathatom a kétségeket – mondta a 45 éves Federer, aki elsősorban az egyéb teendőivel és azzal magyarázta a döntését, hogy a térdei már nem bírnának ki egy teljes találkozót, anno ezért is vonult vissza.

Az egykori kiválóság a sajtótájékoztatón hozzátette, büszke a karrierjére, és valamennyire hiányzik is neki az a csodálatos időszak. Roger Federer kifejezte örömét, hogy a remek amerikai közönség előtt újból játszhat – elmondása szerint a 2005-ös Agassi elleni döntő az egyik kedvenc emléke New York-ból. Magyar idő szerint szerdán éjjel ismét összecsap egykori riválisával, immáron párosban, gálamérkőzésen.

 

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