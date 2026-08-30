A Liverpool edzője hitet tett Wirtz mellett, ami átalakíthatja Szoboszlai szerepét

Ez egyben Frimpong számára nem túl hízelgő értékelés. A Rousing The Kop szerint a holland a Bundesligában kiváló szárnyvédő volt, egy négyvédős rendszer klasszikus jobbhátvédjeként azonban kevésbé illik a Liverpoolba.

Wirtz elfoglalhatja Szoboszlai kedvenc területét

A helyzet azért ellentmondásos, mert azt mindenki látja, hogy Szoboszlai nem jobbhátvéd. A Rousing The Kop is hangsúlyozza, hogy a magyar játékosnak a támadóbb középpályás szerepkör lenne a természetes, csakhogy a Liverpoolnak jelenleg máshol lehet nagyobb szüksége rá.

Wirtzet eközben Iraola láthatóan középen akarja felépíteni. A Rousing The Kop másik elemzése szerint a németnek a félterületekben, szabadabb tízes szerepkörben kell mozognia, ahol a Forest ellen már több biztató megmozdulása volt.

Ebben Jürgen Klopp véleménye is találkozik Iraoláéval. A Liverpool korábbi menedzsere szerint a klub már felismerte, hol lehet Wirtz igazán hatékony: középen, a félterületekben és az ellenfél sorai közötti üres területeken.

Ez azért fontos fordulat, mert Wirtz helye az előző idényben sokszor bizonytalannak tűnt: játszott a széleken és tízesként is, miközben nem tudta állandósítani azt a teljesítményt, amelyet a 125 millió eurós átigazolási díja alapján vártak tőle.

Korábban már keményen kritizálták a Liverpool németjét

A Newcastle elleni idényrajtot követően Gary Neville már keményen nekiment a németnek. Az egykori Manchester United-legenda azt kifogásolta, hogy Wirtz továbbra sem találja megfelelően a kapcsolatot Alexander Isakkel, és azt is elfogadhatatlannak tartotta, hogy amikor a Liverpoolnak gólra volt szüksége, a németet egy óra elteltével le kellett cserélni, annyira gyenge volt.

Iraola mostani szavai azonban azt jelzik, hogy az edző türelme töretlen Wirtz iránt. Ez pedig Szoboszlaira is hatással lehet: ő továbbra is képes lenne Wirtz pozíciójában vagy mellette, támadóbb középpályásként szerepelni, ám a Liverpool jelenlegi szerkezeti problémái miatt könnyen lehet, hogy Iraola számára most többet ér jobbhátvédként.