Újpest FCszélesi zoltánHorváth Krisztofer

Elutasította Szélesi kézfogását az Újpest válogatott játékosa, az edző reagált

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Feszült jelenet árnyékolta be az Újpest Vasas elleni, végül 3-1-re megnyert bajnokiját a labdarúgó NB I hatodik fordulójában szombat este. Horváth Krisztofer, az Újpest magyar válogatott játékosa látványosan nehezményezte, hogy Szélesi Zoltán lecserélte őt: kirántotta a kezét, amikor a szakember kezet akart fogni vele. Szélesi a mérkőzés utáni nyilatkozatában külön kitért a balhés esetre.

Szalay Attila
2026. 08. 30. 7:59
Szélesi Zoltán kézfogását visszautasította az Újpest válogatott játékosa, Horváth Krisztofer Forrás: ujpestfc.hu
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