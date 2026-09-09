Varga Barnabás bosszús, Vitális Milán boldog, az osztrákok a bírót szidják az AEK első BL-győzelme után

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Varga Barnabás azon bosszankodott, hogy az AEK Athén akár több gólt is rúghatott volna a LASK Linz elleni Bajnokok Ligája mérkőzés után. Vitális Milán boldogan vette tudomásul, hogy élete első Bajnokok Ligája összecsapásán végig a pályán lehetett az AEK Athén csapatában.

Lantos Gábor
2026. 09. 09. 5:13
Vitális Milán az AEK egyik legjobb játékosa volt a LASK Linz elleni BL-meccsen Fotó: DANIEL YOVKOV Forrás: Hans Lucas
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Bajnokok LigájaVarga BarnabásVitális MilánAEK Athén

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