Varga Barnabás bosszús, Vitális Milán boldog, az osztrákok a bírót szidják az AEK első BL-győzelme után
Varga Barnabás azon bosszankodott, hogy az AEK Athén akár több gólt is rúghatott volna a LASK Linz elleni Bajnokok Ligája mérkőzés után. Vitális Milán boldogan vette tudomásul, hogy élete első Bajnokok Ligája összecsapásán végig a pályán lehetett az AEK Athén csapatában.
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