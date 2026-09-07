Aranylabdás vitte edzésre az AEK magyarját, Varga nevét ma úgy üvöltik, mint Esterházyét

– Európa- és világbajnok csapattársaim is voltak. Rivaldóval csaknem szomszédok voltunk, egy sarokra laktunk egymástól – mesélte Tőzsér. – Bár nem beszéltünk egy nyelvet, jól kijöttünk, sokszor ő vitt kocsival edzésre. Szívén viselte az AEK sorsát, már csak azért is, mert volt elszámolnivalója az Olimpiakosszal, ahonnan érkezett, mert nem szépen váltak el.

Az AEK Athén pokla és a tizenkétezer megmentő

A klub mezét 57 meccsen viselő Tőzsér még az AEK erős korszakában játszott. Nem sokkal később Németh Krisztián már érezte a közelgő összeomlás előszelét. 2009-ben került Liverpoolból kölcsönbe Athénba. Jól kezdett: gólpasszal debütált, az első négy bajnokiján két gólt is ünnepelt. Aztán elutazott az egyiptomi U20-as világbajnokságra, ahol a bronzérmet szerző magyar csapat egyik vezére volt, majd megsérült, és kihagyott három hónapot.

– A sérülés ellenére pályafutásom egyik szép időszaka volt – fogalmazott lapunknak Németh Krisztián. Hozzátette:

Szerettem volna maradni, jól éreztem magam az AEK-nél, és a klub is meg akart tartani. De akkoriban nem volt olyan anyagi helyzetben a csapat, hogy meg tudott volna venni Liverpoolból. Kezdődött a lejtmenet, csúsztak a fizetéseink is.

Három évvel később már nem lehetett megállítani a zuhanást. Hogy lett a harmadosztályból újrakezdve az AEK mostanra görög bajnok és BL-főtáblás klub, amely a magyar válogatott Varga Barnabás és Vitális Milán számára is komoly előrelépést kínált az NB I-ből? Erre sokféle válasz lehet, de az egyik legfontosabb egy szám: 12855.

Ennyi bérletet adott el az AEK 2013 őszén a harmadosztályba. Többet, mint bármely görög élvonalbeli együttes, beleértve az akkori bajnok és BL-szereplő Olimpiakoszt is. A drukkerek összefogtak a bajban, és ezzel letették a túlélés alapjait, amire az új vezető, Dimitrisz Melissanidisz építhetett.

Pisztollyal rohant be a pályára a rivális tulajdonosa

Az AEK a harmadosztályt 23 győzelemmel söpörte végig, és két év alatt visszajutott az élvonalba. A következő mérföldkő 2018 volt, amikor még a szélsőségeiről ismert görög futball mércéjével is megdöbbentő eset történt. A márciusi PAOK–AEK rangadón a szalonikiak késői gólját nem adták meg, mire Ivan Savvidisz, a PAOK tulajdonosa pisztollyal az övén rohant be a pályára a BBC beszámolója szerint.