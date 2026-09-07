Aranylabdás vitte edzésre az AEK magyarját, Varga nevét ma úgy üvöltik, mint Esterházyét

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Tizenhárom éve saját szurkolói kergették le a pályáról az AEK Athén futballistáit, a klub pedig a harmadosztályig zuhant. Németh Krisztián már érezte az összeomlás előszelét, Tőzsér Dánielt viszont még az aranylabdás Rivaldo vitte edzésre. Esterházy Márton lapunknak azt is felidézte, hogy ötezren voltak az első athéni edzésén, és Esterházy Péter róla könyvbe írt emlékei is előkerültek. A magyar szálat most Varga Barnabás és Vitális Milán viszi tovább a romjaiból újjászületett, Bajnokok Ligájába visszatérő AEK mezében.

Szalay Attila
2026. 09. 07. 5:10
A poklot is megjárt AEK Athén szurkolói egykor Esterházy Mártont éltették, ma Varga Barnabás nevét kiáltják
A poklot is megjárt AEK Athén szurkolói egykor Esterházy Mártont éltették, ma Varga Barnabás nevét kiáltják Fotó: GIORGOS ARAPEKOS Forrás: NurPhoto
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– Európa- és világbajnok csapattársaim is voltak. Rivaldóval csaknem szomszédok voltunk, egy sarokra laktunk egymástól – mesélte Tőzsér. – Bár nem beszéltünk egy nyelvet, jól kijöttünk, sokszor ő vitt kocsival edzésre. Szívén viselte az AEK sorsát, már csak azért is, mert volt elszámolnivalója az Olimpiakosszal, ahonnan érkezett, mert nem szépen váltak el.

Az AEK Athén pokla és a tizenkétezer megmentő

A klub mezét 57 meccsen viselő Tőzsér még az AEK erős korszakában játszott. Nem sokkal később Németh Krisztián már érezte a közelgő összeomlás előszelét. 2009-ben került Liverpoolból kölcsönbe Athénba. Jól kezdett: gólpasszal debütált, az első négy bajnokiján két gólt is ünnepelt. Aztán elutazott az egyiptomi U20-as világbajnokságra, ahol a bronzérmet szerző magyar csapat egyik vezére volt, majd megsérült, és kihagyott három hónapot.

– A sérülés ellenére pályafutásom egyik szép időszaka volt – fogalmazott lapunknak Németh Krisztián. Hozzátette:

Szerettem volna maradni, jól éreztem magam az AEK-nél, és a klub is meg akart tartani. De akkoriban nem volt olyan anyagi helyzetben a csapat, hogy meg tudott volna venni Liverpoolból. Kezdődött a lejtmenet, csúsztak a fizetéseink is.

Három évvel később már nem lehetett megállítani a zuhanást. Hogy lett a harmadosztályból újrakezdve az AEK mostanra görög bajnok és BL-főtáblás klub, amely a magyar válogatott Varga Barnabás és Vitális Milán számára is komoly előrelépést kínált az NB I-ből? Erre sokféle válasz lehet, de az egyik legfontosabb egy szám: 12855.

Ennyi bérletet adott el az AEK 2013 őszén a harmadosztályba. Többet, mint bármely görög élvonalbeli együttes, beleértve az akkori bajnok és BL-szereplő Olimpiakoszt is. A drukkerek összefogtak a bajban, és ezzel letették a túlélés alapjait, amire az új vezető, Dimitrisz Melissanidisz építhetett.

Pisztollyal rohant be a pályára a rivális tulajdonosa

Az AEK a harmadosztályt 23 győzelemmel söpörte végig, és két év alatt visszajutott az élvonalba. A következő mérföldkő 2018 volt, amikor még a szélsőségeiről ismert görög futball mércéjével is megdöbbentő eset történt. A márciusi PAOK–AEK rangadón a szalonikiak késői gólját nem adták meg, mire Ivan Savvidisz, a PAOK tulajdonosa pisztollyal az övén rohant be a pályára a BBC beszámolója szerint.

Savvidiszt három évre kitiltották a stadionokból, a PAOK-tól három pontot levontak, a meccset pedig 3-0-val az AEK-nak ítélték, amely néhány héttel később bajnok lett. 

2018-ban többek között a Videoton legyőzésével visszatértek a BL-be is, ahol most azóta először, nyolc év után szerepelnek újra. Edzőjük pedig épp az a Marko Nikolics, aki 2018-ban a fehérváriak mestere volt.

Az AEK-et a pokol kapujából visszarántó és újra felépítő Melissanidisz 2024 nyarán az egészségi állapotára hivatkozva távozott. Tudatosan nem egy gyökértelen befektetési alapnak adta el az AEK-et, hanem Mariosz Iliopuloszt választotta, akit személyesen ismert.

Super Mario a kormánynál: kétmillió euró Varga Barnabáséknak

Iliopulosz nem tipikus futballklub-tulajdonos. A Seajets gyorskomp-társaság egyik alapítója, mellette évtizedek óta autóversenyző. A görög motorsportban Super Mario néven ismerik, hegyi felfutókon manapság is indul. Amikor az AEK idén elhódította története tizennegyedik görög bajnoki címét, a trófeát Iliopulosz saját versenyautójában vitték be a stadionba.

Varga Barnabás már a jelenlegi tulajdonos, Mariosz Iliopulosz egyik nagy igazolása volt
Varga Barnabás már a jelenlegi tulajdonos, Mariosz Iliopulosz egyik nagy igazolása volt Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

– Személyesen nem ismerem, de a görög barátaimtól tudom róla, hogy imádja a klubot – mondta Tőzsér Iliopuloszról. – Szívből csinálja, minden tettén látszik, hogy ez a szenvedélye. Szerintem tulajdonosként csak így van értelme a futballt művelni, máshogy nincsen.

Egy Iliopuloszra jellemző történet: miután az AEK Varga Barnabás két góljával 4-0-ra legyőzte a Levszki Szófiát a BL-selejtező utolsó fordulójában, és 2018 óta először főtáblára jutott, a tulajdonos bement az öltözőbe, és kétmillió euró (kb. 730-740 millió forint) bónuszt ajánlott fel a csapatnak.

Az AEK a BL ligaszakaszában a LASK, a Real Madrid, a Galatasaray és az AS Roma ellen otthon; a Sahtar Donyeck, a Manchester City, a Como és a Borussia Dortmund ellen idegenben játszik.

– Sok múlik azon, hogy otthon hogyan szerepelnek. A hazai pályában lesz az erejük, igazi katlanhangulat várható Athénban – hangsúlyozta Németh Krisztián.

Az AEK-szurkolók fanatizmusáról már a Győrből nyáron igazolt Vitális Milánnak is vannak tapasztalatai, aki hüledezett rajta, hogy 15 ezren látogattak ki a Kallithea ellen 4-0-ra megnyert edzőmeccsre, amelyen góllal mutatkozott be.

Eszte öröksége: Esterházy Mártont imádták Athénban és ma se feledik

Hasonló élményei a klub első magyar játékosának, az 1984-ben igazolt Esterházy Mártonnak is voltak.

– Amikor az AEK elnökével leszálltunk az athéni reptéren, nem lehetett kilépni az ajtón, annyi szurkoló jött ki köszönteni – mesélte lapunknak Esterházy Márton. – Aztán az első edzésemen ötezer ember volt a lelátókon. A görög lapok még azt is megírták az újságban, ha egy edzésen egymás ellen játszottunk, annak mi lett az eredménye, hány gólt lőttem.

A bátyja, Esterházy Péter is írt az athéni élményeiről az Utazás a tizenhatos mélyére című könyvében. 1985-ben testvéreivel akkor látogatta meg Mártont, amikor a Real Madrid ellen győztek 1-0-ra az UEFA-kupában. Az író szerint a spanyol válogatott Míchel siralmasan fogta az öccsét.

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– csipkelődött Esterházy Péter, aki szerint Márton nagyon népszerű volt: amint labdához ért, felugrott hetvenezer ember, a nevét kiáltották, ő meg még évekkel később is jobb szállodai szobát kapott Athénban, ha kimondta, hogy Esterházy.

Ahogy egykor Esterházy Márton nevét, úgy manapság Varga Barnabásét kiáltják az AEK Athén szurkolói:

Az író azt is felidézte a könyvben, hogy amikor Pireuszban sétáltak, kisebb tömeg gyűlt Márton köré. Gyerekek próbálták lopva megérinteni a lábát, férfiak a sérüléséről kérdezgették, az éttermesek messziről kiabálták: „Mártónn”, kedvezményt kínálva, csak náluk ebédeljenek.

– Így volt – erősítette meg Esterházy Márton. – Kérdeztem a testvéreimtől, hogy mit akarnak enni, mondták, hogy halat, így lementünk a tengerpartra, ahol Péter választotta ki az éttermet. Pireusz az Olimpiakosz világa, én AEK-játékosként olyan voltam ott, mintha egy fradista sétálna Újpesten, mégis szeretettel kiabálták nekem, hogy Eszte, mert úgy hívtak.

A 2016-ban elhunyt Péter azt írta: „Ha akarom tudni, kik a testvéreim, erre a görög délutánra gondolok.” Mi jut eszébe most erről Mártonnak?

Az, hogy sok évvel később volt egy hasonló kirándulásunk Rovinjban, ahol Péter még jó állapotban volt. Ott nyilván senki sem ismert, és akkor is ő választott éttermet 

– válaszolta kérdésünkre.

Esterházy a mai napig követi az AEK történetét, a görög média folyamatosan keresi őt Varga és Vitális miatt is.

– Negyven éve eljöttem, de nem felejtettek el. Nagy büszkeség nekem, hogy van rólam négy-öt fotó az új stadion múzeumában is, pedig annak idején nekünk a bajnoki cím sajnos nem jött össze – jegyezte meg a „Gróf”.

Athén nem feledi a magyarjait, és a magyarok ma is tovább írják az AEK történetét.

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