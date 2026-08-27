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Görögország leborul a „vadállat” Varga Barnabás előtt: még Szoboszlait is elővették

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Varga Barnabás volt az AEK Athén hőse a Levszki Szófia elleni sorsdöntő Bajnokok Ligája-selejtező visszavágóján: a magyar válogatott csatár két góllal járult hozzá a 4-0-s győzelemhez, így pályafutása során először jutott be a BL főtáblájára. Görögország most Varga Barnabás teljesítményét is ünnepli: az Oraspor szerint a második gólja megrengette a stadiont, az SDNA kilences osztályzattal jutalmazta, és vadállatnak jellemezte, a görög Gazzetta pedig kiemelte, hogy még Szoboszlai Dominik is őt ünnepelte.

Szalay Attila
2026. 08. 27. 6:33
Varga Barnabás két góljával bejutott a Bajnokok Ligájába az AEK Athén Forrás: Facebook / AEK Athén
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Először a Bajnokok Ligájában, Szoboszlai is őt ünnepli

A görög Gazzetta kiemelte, hogy a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik Instagram-történetben ünnepelte jó barátja és válogatott csapattársa góljait.

Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán szurkolt Varga Barnabásnak
Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán szurkolt Varga Barnabásnak  Fotó: Instagram

Varga Barnabás 31 évesen, pályafutása során először jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára, ami korábban a Fradi színeiben nem adatott meg neki. A magyar válogatott gólvágója ugyanakkor nem tapasztalatlan az európai kupákban: az Európa-liga és a Konferencialiga főtábláján is eredményes volt korábban, előbbiben 14 meccsen 10 gól, utóbbiban 8/3 a mutatója.

– Gratulálok a játékosoknak a teljesítményükhöz, fantasztikusan futballoztak – fogalmazott Marko Nikolics az AEK edzője a siker után, és hangsúlyozta, hogy támadó, harcos mentalitással játszottak, az első perctől nem hagyták levegőhöz jutni a Levszkit. – Olyan ez, mint egy tündérmese. Számomra ez egy utazás kezdete, és semmiképpen sem a vége.

Az AEK másik magyar játékosa, a Győrből a nyáron igazolt Vitális Milán a BL-selejtezőben nem léphetett pályára, mert az ETO-val korábban már játszott a sorozatban, de a főtáblára jutás után az alapszakaszra már ő is benevezhető lesz.

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