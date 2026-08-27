Görögország leborul a „vadállat” Varga Barnabás előtt: még Szoboszlait is elővették

Először a Bajnokok Ligájában, Szoboszlai is őt ünnepli

A görög Gazzetta kiemelte, hogy a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik Instagram-történetben ünnepelte jó barátja és válogatott csapattársa góljait.

Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán szurkolt Varga Barnabásnak Fotó: Instagram

Varga Barnabás 31 évesen, pályafutása során először jutott be a Bajnokok Ligája főtáblájára, ami korábban a Fradi színeiben nem adatott meg neki. A magyar válogatott gólvágója ugyanakkor nem tapasztalatlan az európai kupákban: az Európa-liga és a Konferencialiga főtábláján is eredményes volt korábban, előbbiben 14 meccsen 10 gól, utóbbiban 8/3 a mutatója.

– Gratulálok a játékosoknak a teljesítményükhöz, fantasztikusan futballoztak – fogalmazott Marko Nikolics az AEK edzője a siker után, és hangsúlyozta, hogy támadó, harcos mentalitással játszottak, az első perctől nem hagyták levegőhöz jutni a Levszkit. – Olyan ez, mint egy tündérmese. Számomra ez egy utazás kezdete, és semmiképpen sem a vége.