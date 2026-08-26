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Varga Barnabás olyat tehet, ami a Fradival nem ment, százmilliókat dobtak fel ellenük

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Ma este Varga Barnabás pályafutása során először juthat be a Bajnokok Ligája főtáblájára. A magyar válogatott csatár a Fradival többször is nekifutott a BL-selejtezőnek, tavaly például a nagy siker kapujában bukott el. Most az AEK Athénnel egyetlen hazai meccs választja el a BL alapszakaszától, de a Levszki Szófia nem adja könnyen magát. A bolgár futballban példátlan, átszámítva több mint 700 millió forintos prémiumot ígért a klub a játékosainak a Varga Barnabásék elleni sikerért.

Szalay Attila
2026. 08. 26. 5:00
Varga Barnabás a Bajnokok Ligája kapujában az AEK Athénnel
Varga Barnabás a Bajnokok Ligája kapujában az AEK Athénnel Forrás: Facebook/AEK Athén
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A korábban a Videotont is irányító Nikolics ugyanakkor óvatosságra intett. A Levszkit kemény, nehezen megtörhető ellenfélnek nevezte, és szerinte az AEK-nek meg kell találnia azokat a pillanatokat, amelyek eldönthetik a párharcot.

Példátlan a bolgár futballban: kétmillió eurós bónusz

A Levszki biztosan nem feltartott kézzel érkezett Athénba. A görög oraspor.gr bolgár értesülésekre hivatkozva írta meg, hogy a szófiai klub vezetése kétmillió eurós prémiumot (mintegy 725 millió forint) oszt szét a játékosai között, amennyiben sikerül kiejteni az AEK-et és bejutni a BL alapszakaszába. Az összeget a bolgár labdarúgás viszonyai között példátlannak és rekordnagyságúnak tartják.

Daniel Borimirov, a Levszki ügyvezetője – korábbi 67-szeres bolgár válogatott középpályás – egyértelművé tette, hogy továbbjutást vár Athénban.

– Egy lépéssel előttük járunk a fizikai állapotot tekintve, és ezt meg is akarjuk mutatni – jelentette ki Borimirov, aki arra számít, hogy a Levszki bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Ehhez Varga Barnabáséknak is lesz egy-két szavuk, és a magyar csatárnak biztos nincs szüksége kétmillió eurós bónuszra, hogy motivált legyen. Harmincegy évesen végre odaérhet a Bajnokok Ligájába – van, ami megfizethetetlen.

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