Varga Barnabás olyat tehet, ami a Fradival nem ment, százmilliókat dobtak fel ellenük

A korábban a Videotont is irányító Nikolics ugyanakkor óvatosságra intett. A Levszkit kemény, nehezen megtörhető ellenfélnek nevezte, és szerinte az AEK-nek meg kell találnia azokat a pillanatokat, amelyek eldönthetik a párharcot.

Példátlan a bolgár futballban: kétmillió eurós bónusz

A Levszki biztosan nem feltartott kézzel érkezett Athénba. A görög oraspor.gr bolgár értesülésekre hivatkozva írta meg, hogy a szófiai klub vezetése kétmillió eurós prémiumot (mintegy 725 millió forint) oszt szét a játékosai között, amennyiben sikerül kiejteni az AEK-et és bejutni a BL alapszakaszába. Az összeget a bolgár labdarúgás viszonyai között példátlannak és rekordnagyságúnak tartják.

Daniel Borimirov, a Levszki ügyvezetője – korábbi 67-szeres bolgár válogatott középpályás – egyértelművé tette, hogy továbbjutást vár Athénban.

– Egy lépéssel előttük járunk a fizikai állapotot tekintve, és ezt meg is akarjuk mutatni – jelentette ki Borimirov, aki arra számít, hogy a Levszki bejut a Bajnokok Ligája alapszakaszába.

Ehhez Varga Barnabáséknak is lesz egy-két szavuk, és a magyar csatárnak biztos nincs szüksége kétmillió eurós bónuszra, hogy motivált legyen. Harmincegy évesen végre odaérhet a Bajnokok Ligájába – van, ami megfizethetetlen.