Rekordszámú magyar légiós a Bajnokok Ligájában – ők lesznek ott a BL-ben

Willi Orbán ugyancsak jól ismeri a BL-t, az RB Leipziggel egy év kihagyás után tér vissza a legrangosabb kupába. Egykori lipcsei klubtársa, Gulácsi Péter eközben már másik országból érkezik a mezőnybe: a 36 éves kapus augusztus elején, tizenegy lipcsei idény után a Villarrealhoz igazolt, amellyel két évre írt alá, és a hírek szerint a BL-ben kaphat igazán nagy szerepet új klubjában. Sallai Roland a Galatasarayjal lesz ott, Varga és a Levszki ellen nem játszó, de a főtáblára már benevezhető Vitális Milán pedig az AEK-kel csatlakozott hozzájuk.

Így Angliában, Görögországban, Spanyolországban, Németországban és Törökországban is lesz magyar érdekeltségű BL-klub.

Csütörtökön 18 órakor következik a ligaszakasz sorsolása. Minden csapat nyolc ellenfelet kap, mind a négy kalapból kettőt-kettőt, így arra is jó esély van, hogy a hét magyar közül többen egymással szemben találkozzanak. Varga Barnabás szerdai duplájával tehát magyar szempontból is példátlan Bajnokok Ligája-idény kezdődhet.