Dárdai Pál miatt tényleg nyerhet az Újpest az Üllői úton?
Sokak szerint ebben a bajnokságban az Újpest együttesére nem lehet ráismerni. Tény, hogy a lila-fehérek támadójátéka az egész NB I-et tekintve a legerősebbek között van, ami viszont a védelmet illeti, ott még vannak gondok. Egy azonban biztos: Dárdai Pál és Szélesi Zoltán összekapták az Újpestet.
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