A Liverpool elhunyt sztárjának a nevével provokáltak a pályán – „Isten lát titeket!”
Rúben Neves hiába aratott 6-0-s győzelmet az al-Hilallal, a portugál válogatott labdarúgó számára keserű emléket is hozott az al-Taavun elleni mérkőzés a szaúdi ligában. A hazai szurkolók egy csoportja elhunyt barátja, a Liverpool volt sztárja, Diogo Jota nevét skandálva próbálta őt provokálni. Neves előbb az ég felé mutatott, majd a meccs után Istennel üzent a botrányosan viselkedő drukkereknek.
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