Egy percet sem játszik, milliókat keres - Iránban kitört a botrány a magyar válogatott focista körül

Más iráni források ennél is keményebb verziót közöltek: eszerint a klub akár 200 ezer dollárt is hajlandó lett volna fizetni a szerződés lezárásáért, Gera azonban ennél jóval többet, egyes hírek szerint akár a teljes hátralévő 550 ezer dollárt követelheti.

A történet természetesen a Perszepolisz szurkolóit is felháborította. Az iráni szurkolói csatornákon azzal támadják a szerződést, hogy Gera pályára lépés nélkül is olyan pénzt keres, amelyet a klub más játékosokra fordíthatna. Az egyik beszámoló szerint a játékos azért sem akar lemondani a szerződéséről, mert pályafutása során korábban soha nem kapott hasonlóan magas fizetést.