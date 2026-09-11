Egy percet sem játszik, milliókat keres - Iránban kitört a botrány a magyar válogatott focista körül

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Az iráni sajtó egyre hevesebben támadja a Perszepolisz magyar légiósának szerződését. Gera Dániel ebben az idényben még egyetlen percet sem játszott, miközben a hírek szerint több mint százezer dollárt már így is megkapott. A klub nyáron megpróbált megszabadulni tőle, de a magyar játékos állítólag csak jelentős végkielégítésért cserébe távozna.

Lantos Gábor
2026. 09. 11. 16:45
Gera Dániel (középen) kellemetlen helyzetbe került Iránban Fotó: MARCEL VAN DORST Forrás: NurPhoto
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Más iráni források ennél is keményebb verziót közöltek: eszerint a klub akár 200 ezer dollárt is hajlandó lett volna fizetni a szerződés lezárásáért, Gera azonban ennél jóval többet, egyes hírek szerint akár a teljes hátralévő 550 ezer dollárt követelheti.

A történet természetesen a Perszepolisz szurkolóit is felháborította. Az iráni szurkolói csatornákon azzal támadják a szerződést, hogy Gera pályára lépés nélkül is olyan pénzt keres, amelyet a klub más játékosokra fordíthatna. Az egyik beszámoló szerint a játékos azért sem akar lemondani a szerződéséről, mert pályafutása során korábban soha nem kapott hasonlóan magas fizetést.

 

Gera DánielIránPerszepolisz

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