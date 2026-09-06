Egy új vb-rekord, amelyet a magyar női kosárlabda-válogatott ért el
A magyar női kosárlabda-válogatott - ha nehezen is -, de 71-67-re legyőzte szombaton Nigériát. A női kosárlabda-vb B-csoportjából ezzel a magyar csapat már biztosan továbbjutott. A vasárnapi szünnap után hétfőn 14.30-kor Dél-Korea ellen vívjuk az utolsó csoportmeccset. A Nigéria elleni szombati találkozón viszont vb-rekordot ért el a magyar csapat.
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