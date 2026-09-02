Mire vár az olasz szövetségi kapitány a magyar válogatott bukása után?

– Néhányan azt mondták, hogy az első két meccsre nem lett volna szabad akkora energiát beletenniük a magyaroknak, hiszen azt mindenki tudta, hogy sem a lengyel, sem a török csapat nem verhető meg. Egyetért ezzel?

– Nem, mert egy edző soha nem mondhatja azt a játékosainak, hogy ne küzdjenek, hogy adják fel a mérkőzést. S ez akkor is igaz, ha a magyarok csodavadászásra indultak Isztambulba. Én biztosan nem mertem volna azt mondani, hogy ne adjanak bele mindent.

– Ezek után érdemes továbbra is a magyar szövetségnek alkalmaznia az olasz Alessandro Chiappinit szövetségi kapitánynak?

– Mivel öt meccset akkor is el tudunk veszíteni, ha én vagy ön ül a kispadon, nem feltétlenül látom indokoltnak az olasz mester további foglalkoztatását. A viccet félretéve: a magyar röplabdának vannak fiatal és középkorú magyar edzői, akik sikeresek. Bár nem hatalmaztak fel, de azért mondok pár nevet: Hollósy László, Kántor Sándor, Tóth Gábor vagy éppen Dávid Zoltán. Hollósy – bár sosem volt könnyű ember, dolgoztam vele együtt a BSE-ben – német bajnokot csinált egy senki által semmire nem tartott csapatból a Bundesligában. Kántor Sándor? Az a tapasztalat, amelyet ő Olaszországban utánpótlásedzőként magára szedett, aranyat érhetne. Tóth Gábor? Svédország válogatottjának kispadján ül – másodedzőként. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy nem igaz az a kijelentés, hogy ennek a sportágnak nincsenek tehetséges magyar szakemberei.

Visszatérve a jelenlegi olasz edzőre, jó lenne megtudni, hogy milyen sugallatra vitt ki a felnőtt Eb-re egy utánpótlás csapatot. Ki volt az, aki ezt tanácsolta? Vagy magától találta ki?

Ezek fontos kérdések. Értem én, hogy ma az a sikk, ha egy válogatott kispadján külföldi edző ül, csak éppen egy olyan csapatnál, mint a magyar, rengeteget számítana, ha az öltözőben vagy az időkéréseknél a játékosok anyanyelvén szólalna meg a szereplésért felelős szakember. Ez – mondhat bárki bármit – kulcskérdés. Mert egyetlen tolmács, egyetlen magyar másodedző sem tudja azt helyettesíteni, amit egy magyar anyanyelvű edző krízishelyzetben képes megtenni.