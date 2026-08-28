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Nincs előrelépés, ismét győzelem nélkül búcsúzott az Eb-től a magyar válogatott

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A 2023-as Európa-bajnokság után a 2026-os Eb-t is győzelem nélkül zárta a magyar női röplabda-válogatott. A csoportkörös búcsú már a Szlovénia elleni mérkőzés előtt biztos volt, azt három szettben veszítette el péntek délután a magyar csapat.

Koczó Dávid
Forrás: MTI2026. 08. 28. 16:57
A magyar válogatott kiesése már Lettország ellen biztossá vált, az Szlovénia ellen dőlt el, hogy idén is győzelem nélkül zárjuk a női röplabda Eb-t Fotó: Anadolu via AFP/Agit Erdi Ulukaya
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