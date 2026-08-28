Nincs előrelépés, ismét győzelem nélkül búcsúzott az Eb-től a magyar válogatott
A 2023-as Európa-bajnokság után a 2026-os Eb-t is győzelem nélkül zárta a magyar női röplabda-válogatott. A csoportkörös búcsú már a Szlovénia elleni mérkőzés előtt biztos volt, azt három szettben veszítette el péntek délután a magyar csapat.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!