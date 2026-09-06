Antonelli a 19. helyről lett az olaszok futamgyőztese, Ferrari-rémálom Monzában

Antonelli a 19. helyről nyert Russell és Verstappen előtt

Lance Stroll (Aston Martin) meghibásodott autójának félreállása miatt virtuális biztonsági autós fázisra volt szükség, a kisebb időveszteséggel járó bokszkiállást Antonelli és Verstappen használta ki az élmezőnyből. Nem tartott sokáig, hogy a pályára visszatérve áthámozzák magukat a riválisokon.

A frissebb gumik a húszéves Antonellinek kedveztek, és miután a hajrában utolérte Russellt is, második kísérletre elment csapattársa mellett – ez volt a 26. előzése a verseny során –, ezzel megszerezte a futamgyőzelmet.

A két Mercedes mögött Verstappen megőrizte a harmadik helyet, míg az egymással csatázó McLarenek Norris, Piastri sorrendben zártak.

A Forma–1-es Olasz Nagydíj futamának pontszerzői: Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) George Russell (brit, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull) Lando Norris (brit, McLaren) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Pierre Gasly (francia, Alpine) Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) Franco Colapinto (argentin, Alpine) Cunoda Juki (japán, Racing Bulls)

Tizenhárom versenyhétvége után az egyéni világbajnoki pontverseny élmezőnyében Antonelli 267, Russell 201, Hamilton 191, Norris 171, Leclerc 155, Verstappen 127, Piastri pedig 116 ponttal áll. A konstruktőröknél a 468 pontos Mercedes vezet a 346 egységgel rendelkező Ferrari és a 287 pontos McLaren előtt.

A Forma–1-es idény jövő héten, szeptember 11–13. között a madridi Spanyol Nagydíjjal folytatódik.