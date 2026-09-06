Antonelli a 19. helyről lett az olaszok futamgyőztese, Ferrari-rémálom Monzában

Antonelli a 19. helyről nyert Russell és Verstappen előtt
Lance Stroll (Aston Martin) meghibásodott autójának félreállása miatt virtuális biztonsági autós fázisra volt szükség, a kisebb időveszteséggel járó bokszkiállást Antonelli és Verstappen használta ki az élmezőnyből. Nem tartott sokáig, hogy a pályára visszatérve áthámozzák magukat a riválisokon.
A frissebb gumik a húszéves Antonellinek kedveztek, és miután a hajrában utolérte Russellt is, második kísérletre elment csapattársa mellett – ez volt a 26. előzése a verseny során –, ezzel megszerezte a futamgyőzelmet.
A két Mercedes mögött Verstappen megőrizte a harmadik helyet, míg az egymással csatázó McLarenek Norris, Piastri sorrendben zártak.
A Forma–1-es Olasz Nagydíj futamának pontszerzői:
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- George Russell (brit, Mercedes)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Cunoda Juki (japán, Racing Bulls)
Tizenhárom versenyhétvége után az egyéni világbajnoki pontverseny élmezőnyében Antonelli 267, Russell 201, Hamilton 191, Norris 171, Leclerc 155, Verstappen 127, Piastri pedig 116 ponttal áll. A konstruktőröknél a 468 pontos Mercedes vezet a 346 egységgel rendelkező Ferrari és a 287 pontos McLaren előtt.
A Forma–1-es idény jövő héten, szeptember 11–13. között a madridi Spanyol Nagydíjjal folytatódik.
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