Orbán nem kertelt az óriási BL-pofon után, a német sajtó a kritikus szavait idézi

Orbán végigjátszotta a Como elleni meccset, amelyen már a második percben sárga lapot kapott egy buktatás miatt. A Bild azt is kiemelte, hogy a Como második gólja előtt hibázott, ő törte meg a Lipcse lescsapdáját.

Nincs sok ideő a javításra: Orbánék vasárnap a Hamburgot fogadják a Bundesligában. Demichelis a klub honlapján közölt értékelésében szintén elismerte, hogy ezen a szinten nem lehet így védekezni, a következő feladatot pedig egyértelművé tette: elemezniük kell a hibákat, majd győzniük a hétvégi bajnokin.