A Ferencváros főszponzora felszólította a klubot az Újpest elleni meccsen történtek miatt
A Magyar Telekom is reagált a vasárnapi Ferencváros–Újpest bajnoki mérkőzésen történtekre. Az FTC fő támogatója közleményben határolódott el a mérkőzésen megjelent fenyegető és agresszív megnyilvánulásoktól, és hivatalos tájékoztatást kért a Ferencvárosi Torna Clubtól, valamint a Groupama Arénát üzemeltető SPORTFIVE Hungary Kft-től arról, milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy hasonló esetek ne fordulhassanak elő a jövőben.
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