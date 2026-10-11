Minden idők legőrültebb focimeccsét játszották le szombaton - videó
Nem mindennapi mérkőzést látott az, aki figyelemmel követte a svéd labdarúgó-bajnokságot szombaton. Az AIK Stockholm csapata már 5-1-es hátrányban volt hazai pályán a Brommapojkarna ellen, de az AIKa 98. percben innen is egyenlíteni tudott. Ám a vendégek a 99. percben újra betaláltak, s ezzel 6-5-re megnyerték a meccset.
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