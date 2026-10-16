Az újabb Fradi-győzelem ellenére is bosszús volt Borbély Balázs

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Ferencváros csapata 2-1-es győzelmet aratott csütörtök este a cseh Viktoria Plzen ellen a labdarúgó Európa-ligában. A Fradi edzője, Borbély Balázs boldog, de bosszús is volt a találkozó után.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 4:20
A Fradi második győzelmét is megszerezte az Európa-liga alapszakaszában Fotó: Katona Vanda

Boldog volt a két gólt szerző Zacharisssen

 A Fradiban duplázó Zachariassen így értékelt: „Hatalmas érzés ilyen a tábor előtt betalálni, ezt kell továbbvinni a magyar bajnokságba is, ott is bizonyítanunk kell. Az utolsó hazai meccshez képest feljavultunk, és bár nem kellett volna ilyen szorosnak lennie a végén, a legfontosabb mégis a győzelem. Nyitottabbak az Európa-liga-meccseink, ez jobban fekszik nekünk, de a bajnokságban is el kell kezdeni gyűjteni a győzelmeket” – nyilatkozta a játékos.

Nagy Ádám gondolatai

Fontos szerepet kapott és jól is játszott ezen a meccsen Nagy Ádám. „A mérkőzés javarészét kontrollálni tudtuk, szerintem a nézők egy klasszikus jó hangulatú Európa-liga-meccset láthattak rengeteg párharccal. A mérkőzés ellején a cseh csapat jött ki ebből jobban, de aztán felvettük velük a harcot, utána pedig már tényleg kontrolláltunk. 

Az első félidőben hiányoztak a hatékony kulcspasszok, de örülök, hogy aztán két gólt tudtunk lőni. Boldogok vagyunk, hogy tudtuk folytatni ezt a szériát itt az El-ben.

Külön kérés volt, hogy a támadóharmadban próbáljuk az egyazegyet, beadásokat, ennek köszönhetően sok veszélyes szituációnk, szögletünk volt, ez már az első félidőben is megmutatkozott, a másodikban pedig méginkább sikerült.”

 

Borbély BalázsFerencvároslabdarúgó Európa-ligaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkommunizmus

Csömöri példa

Pilhál György avatarja

Kevesen tudják, hogy a világon elsőként a Pest vármegyei Csömörön állítottak emlékművet a kommunizmus áldozatainak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu