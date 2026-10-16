Az újabb Fradi-győzelem ellenére is bosszús volt Borbély Balázs

Boldog volt a két gólt szerző Zacharisssen

A Fradiban duplázó Zachariassen így értékelt: „Hatalmas érzés ilyen a tábor előtt betalálni, ezt kell továbbvinni a magyar bajnokságba is, ott is bizonyítanunk kell. Az utolsó hazai meccshez képest feljavultunk, és bár nem kellett volna ilyen szorosnak lennie a végén, a legfontosabb mégis a győzelem. Nyitottabbak az Európa-liga-meccseink, ez jobban fekszik nekünk, de a bajnokságban is el kell kezdeni gyűjteni a győzelmeket” – nyilatkozta a játékos.

Nagy Ádám gondolatai

Fontos szerepet kapott és jól is játszott ezen a meccsen Nagy Ádám. „A mérkőzés javarészét kontrollálni tudtuk, szerintem a nézők egy klasszikus jó hangulatú Európa-liga-meccset láthattak rengeteg párharccal. A mérkőzés ellején a cseh csapat jött ki ebből jobban, de aztán felvettük velük a harcot, utána pedig már tényleg kontrolláltunk.

Az első félidőben hiányoztak a hatékony kulcspasszok, de örülök, hogy aztán két gólt tudtunk lőni. Boldogok vagyunk, hogy tudtuk folytatni ezt a szériát itt az El-ben.

Külön kérés volt, hogy a támadóharmadban próbáljuk az egyazegyet, beadásokat, ennek köszönhetően sok veszélyes szituációnk, szögletünk volt, ez már az első félidőben is megmutatkozott, a másodikban pedig méginkább sikerült.”