Folytatódik Cristiano Ronaldo botránya - most a portugál szövetség lépett
Amikor az ember már azt gondolná, hogy eljött a béke ideje, mindig jön egy újabb csavar ebben a sztoriban. Cristiano Ronaldo most azzal szembesült, hogy a Portugál Labdarúgó-szövetség hivatalból eltiltotta őt.
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