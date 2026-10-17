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Erős Gábor lemondott, mégis ő maradhat a Vasas edzője? A tréner reagált a sajtóhírre

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A labdarúgó NB I újoncaként a Vasas hiába kezdte jól a bajnokságot, a hírek szerint Angyalföldön születhet meg az idény első élvonalbeli edzőváltása. Erős Gábor az MTK Budapest otthonában elszenvedett pénteki vereség után távozhat a posztjáról, bár a tréner nagyrészt cáfolta az erről szóló sajtóértesüléseket.

Wiszt Péter
2026. 10. 17. 12:19
Erős Gábor pénteken 44. alkalommal irányította a Vasast Forrás: Vasas FC

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Cikkünk megjelenése után Erős Gábor a Vasas hivatalos honlapján reagált a megjelent hírekre, nagyrészt cáfolva azokat szombat délután: – Természetesen rendkívül csalódott voltam a tegnap esti mérkőzés után, sok mindennel elégedetlen voltam és bár ennek hangot is adtam, szó sincs arról, hogy bármilyen belső feszültség, vagy konfliktus lenne az öltözőben. A vezetőség és a csapat részéről is abszolút él a bizalom felém, az eredményekkel sincs probléma, folytatjuk a közös munkát – mondta a tréner.

 

Erős GáborVasas FCLabdarúgó NB IMTK BudapestFerenczi IstvánSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Leszámolni vele

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– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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