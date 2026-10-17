Erős Gábor lemondott, mégis ő maradhat a Vasas edzője? A tréner reagált a sajtóhírre

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Cikkünk megjelenése után Erős Gábor a Vasas hivatalos honlapján reagált a megjelent hírekre, nagyrészt cáfolva azokat szombat délután: – Természetesen rendkívül csalódott voltam a tegnap esti mérkőzés után, sok mindennel elégedetlen voltam és bár ennek hangot is adtam, szó sincs arról, hogy bármilyen belső feszültség, vagy konfliktus lenne az öltözőben. A vezetőség és a csapat részéről is abszolút él a bizalom felém, az eredményekkel sincs probléma, folytatjuk a közös munkát – mondta a tréner.