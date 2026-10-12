Az elveszített rangadó után elmaradt büntető miatt panaszkodott az ETO vezetőedzője

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A labdarúgó NB I 9. fordulójának zárómeccsén a listavezető Puskás Akadémia 1-0-ra nyert az ETO FC vendégeként. Efraín Juárez, a győriek vezetőedzője elmaradt büntetőről beszélt a találkozó után. A címvédő ETO korábban a Ferencvárostól is hazai pályán kapott ki az idényben.

Koczó Dávid
2026. 10. 12. 7:10
Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője az elmaradt büntetőre is hivatkozott a Puskás Akadémia elleni NB I-es rangadó elvesztése után Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Tóth Imre

– Az első félidő remek játékot hozott a részünkről, sok helyzetet alakított ki a csapat, uralta a pályát – hangsúlyozta a szintén az új idényre kinevezett Babó, akinek csapata a rangadó megnyerésével ismét bizonyította: ha váratlan is, nem véletlen, hogy a Puskás Akadémia vezeti a tabellát. – Jó a bajnoki szereplés, ebben van egy kis szerencse, de szakmai minőség is.

A Puskás Akadémia a héten úgy léphet pályára Újpesten, hogy biztosan a 10. forduló végére is a tabella élén marad, az ETO szombaton Pakson folytatja szereplését.

A Labdarúgó NB I állása a 9. forduló után

  1. Puskás Akadémia 18 pont
  2. Vasas 15
  3. ETO FC 15
  4. Újpest 15
  5. Paks 14
  6. Ferencváros 13 (8 meccs)
  7. Kisvárda 10
  8. DVSC 10
  9. ZTE 9
  10. MTK 9
  11. Nyíregyháza 8
  12. Kispest 7 (8 meccs)

 

ETO FCLabdarúgó NB IEfraín JuárezPuskás AkadémiaSzóljon hozzá!

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