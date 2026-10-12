Az elveszített rangadó után elmaradt büntető miatt panaszkodott az ETO vezetőedzője

– Az első félidő remek játékot hozott a részünkről, sok helyzetet alakított ki a csapat, uralta a pályát – hangsúlyozta a szintén az új idényre kinevezett Babó, akinek csapata a rangadó megnyerésével ismét bizonyította: ha váratlan is, nem véletlen, hogy a Puskás Akadémia vezeti a tabellát. – Jó a bajnoki szereplés, ebben van egy kis szerencse, de szakmai minőség is.

A Puskás Akadémia a héten úgy léphet pályára Újpesten, hogy biztosan a 10. forduló végére is a tabella élén marad, az ETO szombaton Pakson folytatja szereplését.