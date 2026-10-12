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Újabb botrány robbant ki az idei labdarúgó-vb-vel kapcsolatban, ez nem jön jól a FIFA-nak

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Amikor már csendesülni látszik a FIFA és annak elnöke körüli botrány, amikor lassan már tényleg csak a szépre emlékezünk az idei labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban, akkor robbant fel egy régóta ketyegő bomba. Az ügy főszereplője a világbajnokságon szereplő egyik afrikai csapat, a Kongói Demokratikus Köztársaság és annak kapusa, aki körül most forr a levegő. A FIFA elnöke egyelőre hallgat, bár jobb lenne, ha lassan mondana valamit.

Lantos Gábor
2026. 10. 12. 17:43
Lionel Mpasi, a Kongói Demokratikus Köztársaság kapusa nagy bajba kerülhet Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP

Az ügy előzménye 2025. november 16-ig nyúlik vissza. A Kongói Demokratikus Köztársaság és Nigéria az afrikai pótselejtező döntőjében találkozott egymással. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 1-1 volt az állás, a tizenegyespárbajt pedig a kongóiak nyerték meg 4-3-ra. A nigériai szövetség már 2025. november 28-án panaszt nyújtott be a FIFA-hoz. A beadványban több kongói játékos jogosultságát kifogásolta, elsősorban az állampolgársági dokumentumokkal és az útlevelek kiadásával kapcsolatos aggályokra hivatkozva. A megjelölt játékosok között ott volt a kongói kapus, Lionel Mpasi is. A FIFA végül formai és eljárási okokra hivatkozva hibásnak minősítette a nigériai beadványt.

Megkaptuk a FIFA fegyelmi bizottságának döntését, ami számunkra elfogadhatatlan

– mondta Mohammed Sanusi, a nigériai szövetség főtitkára. Hozzátette, hogy a szövetség azonnal benyújtotta fellebbezését az ügyben.

A FIFA közölte, hogy a fegyelmi bizottság megvizsgálta a nigériai szövetség panaszát, amelyet ismét hibásnak, elfogadhatatlannak minősített. A döntésről 2026 március elején értesítették a nigériai szövetséget. A FIFA álláspontja innentől nem volt lehetőség az újabb fellebbezésre. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség részéről itt került pont az ügy végére. A FIFA reagált Gianni Infantino személyes érintettségének felvetésére. A szervezet elutasított minden olyan felvetést, amely szerint a FIFA elnöke beavatkozott volna az eljárásba.

Gianni Infantino különös kongói kapcsolata

A kongói szövetség élére 2026 májusában Véron Mosengo-Omba került. 

A svájci állampolgárságú, kongói származású sportvezető és Gianni Infantino hosszú ideje ismerik egymást: együtt tanultak jogot Fribourgban, később együtt is dolgoztak. 

Mosengo-Omba korábban az UEFA-nak is dolgozott, majd a FIFA elnökének 2016-os kampányában vállalt szerepet. A Le Monde szerint Infantino már korábban is közbenjárt annak érdekében, hogy Mosengo-Omba a kongói szövetség vezetője lehessen. A FIFA az ügy politikai hátterével kapcsolatos állításokat megalapozatlannak nevezte. A kongói szövetség vezetője a Le Monde megkeresésére nem válaszolt.

FIFA president Gianni Infantino (L), African Confederation of Football (CAF) president Patrice Motsepe (C) and CAF secretary general Veron Mosengo Omba (R) attend the CAF 45th Ordinary General Assembly in Abidjan in Ivory Coast on July 13, 2023. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
Gianni Infantino, a FIFA elnöke (balra) és Véron Mosengo-Omba, a kongói szövetség elnöke (a klép jobb szélén) - Fotó: ISSOUF SANOGO / AFP

A kongói kapus nem válaszolt a Le Monde megkeresésére, és a kongói szövetség sem adott részletes magyarázatot a lapnak. Ugyanakkor Nigériában kártérítési igény benyújtása is szóba került. Az ESPN-nek nyilatkozó nigériai sportigazgatási tisztviselő szerint még nem született végleges döntés, de komolyan mérlegelik, hogy kártérítést kérjenek a FIFA-tól az elmaradt világbajnoki részvétel gazdasági következményei miatt. A kártérítéshez azt kellene bebizonyítani, hogy a FIFA eljárása jogsértő volt.

 

FIFANigériaGianni InfantinoKongói Demokratikus KöztársaságSzóljon hozzá!

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