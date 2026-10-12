Újabb botrány robbant ki az idei labdarúgó-vb-vel kapcsolatban, ez nem jön jól a FIFA-nak

Az ügy előzménye 2025. november 16-ig nyúlik vissza. A Kongói Demokratikus Köztársaság és Nigéria az afrikai pótselejtező döntőjében találkozott egymással. A rendes játékidő és a hosszabbítás után 1-1 volt az állás, a tizenegyespárbajt pedig a kongóiak nyerték meg 4-3-ra. A nigériai szövetség már 2025. november 28-án panaszt nyújtott be a FIFA-hoz. A beadványban több kongói játékos jogosultságát kifogásolta, elsősorban az állampolgársági dokumentumokkal és az útlevelek kiadásával kapcsolatos aggályokra hivatkozva. A megjelölt játékosok között ott volt a kongói kapus, Lionel Mpasi is. A FIFA végül formai és eljárási okokra hivatkozva hibásnak minősítette a nigériai beadványt.

Megkaptuk a FIFA fegyelmi bizottságának döntését, ami számunkra elfogadhatatlan

– mondta Mohammed Sanusi, a nigériai szövetség főtitkára. Hozzátette, hogy a szövetség azonnal benyújtotta fellebbezését az ügyben.

A FIFA közölte, hogy a fegyelmi bizottság megvizsgálta a nigériai szövetség panaszát, amelyet ismét hibásnak, elfogadhatatlannak minősített. A döntésről 2026 március elején értesítették a nigériai szövetséget. A FIFA álláspontja innentől nem volt lehetőség az újabb fellebbezésre. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség részéről itt került pont az ügy végére. A FIFA reagált Gianni Infantino személyes érintettségének felvetésére. A szervezet elutasított minden olyan felvetést, amely szerint a FIFA elnöke beavatkozott volna az eljárásba.

Gianni Infantino különös kongói kapcsolata

A kongói szövetség élére 2026 májusában Véron Mosengo-Omba került.

A svájci állampolgárságú, kongói származású sportvezető és Gianni Infantino hosszú ideje ismerik egymást: együtt tanultak jogot Fribourgban, később együtt is dolgoztak.

Mosengo-Omba korábban az UEFA-nak is dolgozott, majd a FIFA elnökének 2016-os kampányában vállalt szerepet. A Le Monde szerint Infantino már korábban is közbenjárt annak érdekében, hogy Mosengo-Omba a kongói szövetség vezetője lehessen. A FIFA az ügy politikai hátterével kapcsolatos állításokat megalapozatlannak nevezte. A kongói szövetség vezetője a Le Monde megkeresésére nem válaszolt.