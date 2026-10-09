Tovább gyűrűzik a botrány, a Fradi sztárja folytatja a bojkottot a válogatottban

A tiltakozók azt is felrótták Sorónak, hogy korábban a Novi Beograd klubnál egyes játékosokat eltiltottak az edzésektől, másokat eltávolítottak a csapatból, illetve akadályoztak a válogatott szereplésben. A sportolók szerint elfogadhatatlan, hogy a szövetség vezetője megkérdőjelezi az elmúlt évtized eredményeit.

A májusi tiltakozást Nikola Jaksics mellett a Fradi sztárja, Dusan Mandics, valamint Strahinja Rasovics, Sava Randjelovics, Djordje Lazics, Nemanja Vico, Nikola Dedovics, Viktor Rasovics, Petar Jaksics, Radoslav Filipovics és Radomir Drasovics írta alá.

Már tizenkét Európa-bajnokára sem számíthat a kapitány

A helyzet azóta tovább romlott, ugyanis a tizenegy bojkottáló játékos mellett Nikola Lukicsra sem számíthat a szövetségi kapitány. A korábban Novi Beogradban szereplő, időközben a Radnickihoz igazoló vízilabdázót fegyelmi okokból eltiltották a Mediterrán Játékokat követően. Így a januári, magyarok ellen Európa-bajnok csapatból jelen állás szerint mindössze Milan Glusacs, Vasilije Martinovics és Milos Cuk áll Vujaszinovics rendelkezésére.

A szerb válogatott januárban a világkupa első divíziójában szerepel, ahol az athéni nyolcas döntőbe jutás lesz a cél. A sorozatnak a 2028-as Los Angeles-i olimpiára vezető kvalifikációs folyamatban is jelentősége lesz.