Rendkívüli

NKA-ügy: újra kihallgatták Bús Balázst

Rendkívüli

Kubatov Gábor válasza Magyar Péter fenyegetésére: „El a kezekkel a magyar sporttól!”

Tovább gyűrűzik a botrány, a Fradi sztárja folytatja a bojkottot a válogatottban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Hiába próbálta rendezni a konfliktust az új szövetségi kapitány, továbbra sem hajlandó szerepelni a szerb férfivízilabda-válogatottban tizenegy Európa-bajnok játékos, köztük a Ferencváros háromszoros olimpiai bajnok klasszisa, Dusan Mandics és a csapatkapitány Nikola Jaksics sem. A legutóbbi három olimpián aranyérmes szerbeknél még tavasszal robbant ki a botrány a szövetség új elnökének kijelentései miatt, a szakítás pedig mostanra véglegesnek tűnik, legalábbis amíg Slobodan Soro irányítja a szervezetet, a Fradi klasszisa is kitart a bojkott mellett.

Szalay Attila
2026. 10. 09. 8:00
A Fradi klasszisa folytatja a bojkottot
A Fradi klasszisa folytatja a bojkottot Forrás: Fradi.hu

A tiltakozók azt is felrótták Sorónak, hogy korábban a Novi Beograd klubnál egyes játékosokat eltiltottak az edzésektől, másokat eltávolítottak a csapatból, illetve akadályoztak a válogatott szereplésben. A sportolók szerint elfogadhatatlan, hogy a szövetség vezetője megkérdőjelezi az elmúlt évtized eredményeit. 

A májusi tiltakozást Nikola Jaksics mellett a Fradi sztárja, Dusan Mandics, valamint Strahinja Rasovics, Sava Randjelovics, Djordje Lazics, Nemanja Vico, Nikola Dedovics, Viktor Rasovics, Petar Jaksics, Radoslav Filipovics és Radomir Drasovics írta alá.

Már tizenkét Európa-bajnokára sem számíthat a kapitány

A helyzet azóta tovább romlott, ugyanis a tizenegy bojkottáló játékos mellett Nikola Lukicsra sem számíthat a szövetségi kapitány. A korábban Novi Beogradban szereplő, időközben a Radnickihoz igazoló vízilabdázót fegyelmi okokból eltiltották a Mediterrán Játékokat követően. Így a januári, magyarok ellen Európa-bajnok csapatból jelen állás szerint mindössze Milan Glusacs, Vasilije Martinovics és Milos Cuk áll Vujaszinovics rendelkezésére.

A szerb válogatott januárban a világkupa első divíziójában szerepel, ahol az athéni nyolcas döntőbe jutás lesz a cél. A sorozatnak a 2028-as Los Angeles-i olimpiára vezető kvalifikációs folyamatban is jelentősége lesz.

FradiDusan Mandicsszerb vízilabda-válogatottSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleklmbtq

Egy liberális érték

Pilhál György avatarja

A KDNP frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu