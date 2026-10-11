Hőguta törte össze két versenyző aranyálmát – mindketten összeestek
Drámai körülmények között ért véget a versenyben vezető férfi és női triatlonos számára a Hawaii-szigeteken rendezett Ironman-világbajnokság. A férfiaknál dán Magnus Ditlev tíz kilométerrel a célba érkezés előtt hőgutát kapott és nem tudta megnyerni a viadalt. A nőknél a norvég Solveig Løvseth még ennél is rosszabbul járt az Ironman-világbajnokságon.
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