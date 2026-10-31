Meghökkentő öngól jelentette a hétvége első NB I-es találatát
Szombat délután a Kispest és a Kisvárda összecsapásával kezdődött a labdarúgó NB I 12. fordulója. Három perc sem telt el, amikor Soltész Dominik öngólja miatt tárhatta szét a karját Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője, s több gól végül nem is született a meccsen. Szombaton még a ZTE az MTK-t, a bajnoki címvédő ETO FC a Vasast fogadja.
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