Meghökkentő öngól jelentette a hétvége első NB I-es találatát

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Szombat délután a Kispest és a Kisvárda összecsapásával kezdődött a labdarúgó NB I 12. fordulója. Három perc sem telt el, amikor Soltész Dominik öngólja miatt tárhatta szét a karját Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője, s több gól végül nem is született a meccsen. Szombaton még a ZTE az MTK-t, a bajnoki címvédő ETO FC a Vasast fogadja.

Koczó Dávid
2026. 10. 31. 17:07
Meghökkentő öngól jelentette a hétvége első NB I-es találatát
Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője sem hitt a szemének Soltész Dominik öngólját látva Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
Kisvárda Master Good SELabdarúgó NB Isoltész dominikKispestöngólSzóljon hozzá!

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