Meddig zuhanhat tovább a Manchester United?

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Hiába játszott emberelőnyben a Manchester United csapata, mégsem tudta legyőzni a Tottenham együttesét a Premier League szombati játéknapján. Manchesterben a gyenge szezonkezdet miatt már kongatják a vészharangot, talán nem is alaptalanul. A Manchester United játéka egyelőre valóban tragikus.

Lantos Gábor
2026. 10. 11. 9:55
A Manchester United játékosai a Tottenham elleni pontvesztés után Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto

Meglepő nyilatkozat a vendégcsapat edzőjétől

A Tottenham edzője, Roberto De Zerbi szerint csapata az első félidőben akár két góllal is vezethetett volna. A döntetlen – szerinte – igazságos eredmény. A legnagyobb meglepetést azonban Bentancur kiállításának értékelésével okozta. De Zerbi elismerte, hogy játékosa hibázott, ugyanakkor úgy vélte, a piros lap után a Spurs végre megmutatta azt a küzdőszellemet, amelyet korábban hiányolt. 

Megcsókoltam Rodrigót, és megköszöntem neki, hogy piros lapot kapott. Miért? Mert a kiállítás után mutattuk meg először ebben a szezonban, hogy igazi csapat vagyunk. A végsőkig hittünk a pontszerzésben.

A Tottenham ezzel a döntetlennel már nem utolsó a Premier League-ben. Az utolsó helyre most a Fulham csúszott le. 

 

Manchester UnitedTottenham Hotspur FCMichael CarrickPremier LeagueSzóljon hozzá!

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Néző László
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A gyanúsított

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Az illetékes ügyészség közleménye szerint „érdemi védekezést” adott elő kihallgatása során a telefonlopással vádolt ember.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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