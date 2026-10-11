Meddig zuhanhat tovább a Manchester United?

Meglepő nyilatkozat a vendégcsapat edzőjétől

A Tottenham edzője, Roberto De Zerbi szerint csapata az első félidőben akár két góllal is vezethetett volna. A döntetlen – szerinte – igazságos eredmény. A legnagyobb meglepetést azonban Bentancur kiállításának értékelésével okozta. De Zerbi elismerte, hogy játékosa hibázott, ugyanakkor úgy vélte, a piros lap után a Spurs végre megmutatta azt a küzdőszellemet, amelyet korábban hiányolt.

Megcsókoltam Rodrigót, és megköszöntem neki, hogy piros lapot kapott. Miért? Mert a kiállítás után mutattuk meg először ebben a szezonban, hogy igazi csapat vagyunk. A végsőkig hittünk a pontszerzésben.

A Tottenham ezzel a döntetlennel már nem utolsó a Premier League-ben. Az utolsó helyre most a Fulham csúszott le.