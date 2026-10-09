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Milák Kristóf olyan húzásra készül, amire még soha nem volt példa a pályafutásában

Milák Kristóf olyan húzásra készül, amire még soha nem volt példa a pályafutásában

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Pályafutása során először indulhat rövid pályás világbajnokságon Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok a jelek szerint ott lesz a decemberi, pekingi vb-n, legalábbis erről beszélt Sós Csaba szövetségi kapitány egy budapesti konferencián. Milák korábban nem különösebben kedvelte a 25 méteres medencében rendezett versenyeket, és eddig valamennyi rövid pályás vb-t kihagyta – legutóbb még azt is, amelyiket nem a világ másik felén, hanem Budapesten rendeztek meg.

Szalay Attila
2026. 10. 09. 11:50
Milák Kristóf meglepő dologra szánhatta el magát Fotó: BENJAMIN VODANT Forrás: Hans Lucas
Milák KristófSós CsabaúszásSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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