Milák Kristóf olyan húzásra készül, amire még soha nem volt példa a pályafutásában
Pályafutása során először indulhat rövid pályás világbajnokságon Milák Kristóf. A kétszeres olimpiai bajnok a jelek szerint ott lesz a decemberi, pekingi vb-n, legalábbis erről beszélt Sós Csaba szövetségi kapitány egy budapesti konferencián. Milák korábban nem különösebben kedvelte a 25 méteres medencében rendezett versenyeket, és eddig valamennyi rövid pályás vb-t kihagyta – legutóbb még azt is, amelyiket nem a világ másik felén, hanem Budapesten rendeztek meg.
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