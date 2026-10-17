Sallai Roland győztes meccsen tért vissza, Gulácsi Péter nem kapott gólt
Sallai Roland győztes meccsen volt kezdő a török Galatasaray csapatában, az isztambuli együttes idegenben 1-0-ra nyert a Genclerbirligi ellen. Gulácsi Péter visszatért a Villarreal kapujába és nem kapott gólt, igaz, csapata nem nyert, mert 0-0 lett a vége az Elche elleni meccsnek.
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