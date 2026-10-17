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Sallai Roland győztes meccsen tért vissza, Gulácsi Péter nem kapott gólt

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Sallai Roland győztes meccsen volt kezdő a török Galatasaray csapatában, az isztambuli együttes idegenben 1-0-ra nyert a Genclerbirligi ellen. Gulácsi Péter visszatért a Villarreal kapujába és nem kapott gólt, igaz, csapata nem nyert, mert 0-0 lett a vége az Elche elleni meccsnek.

Lantos Gábor
2026. 10. 17. 18:44
Gulácsi Péter nem kapott gólt az Elche elleni bajnokin Fotó: STEFAN KOOPS Forrás: NurPhoto
Sallai RolandGulácsi PéterGalatasarayVillarrealSzóljon hozzá!

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Czirják Imre
idezojelekMagyar Péter

Csak a héten két ígéretét szegte meg a Tisza

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Kellemetlen, de lesznek még be nem tartott ígéretek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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