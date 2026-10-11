Magyar futballista lőtte a portugál bajnokság szombati legnagyobb gólját - videó
Szalai Gábor óriási gólt lőtt a Marítimo színeiben a portugál labdarúgó-bajnokság szombati mérkőzésén. Szalai Gábor gólja ugyanakkor nem volt elég a vendégcsapatnak a pontszerzésre, mert az esélyesebb Porto fordítani tudott és 2-1-re nyert.
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