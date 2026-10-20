A tömegverekedés után kirúgták a magyar válogatott futballista edzőjét

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A harmadosztályú Paredes elleni kupabúcsú volt az utolsó csepp a pohárban: a magyar válogatott Szűcs Tamást is foglalkoztató Famalicao máris kirúgta edzőjét, a nyáron kinevezett Carlos Carvalhalt. A portugál élvonalban nyolc forduló alatt csak egy meccset nyert meg a csapat. Szűcs Tamás a edző keze alatt a legutóbbi négy mérkőzésen már kezdett, a középpályást Marco Rossi is rendre bevetette a magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája-meccsein.

Koczó Dávid
2026. 10. 20. 9:37
A magyar válogatott Szűcs Tamás új klubedzőt kap Fotó: MW/Tumbász Hédi

 

szűcs tamásmagyar labdarúgó válogatottMarco RossiSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Kenetteljes bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán a Momentum korábbi elnöke.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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