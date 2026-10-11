Verstappen győzött Szingapúrban, Antonelli nagy lépést tett a világbajnoki cím felé
Max Verstappen nyerte a Formula–1-es Szingapúri Nagydíjat, miután az első rajtkockából indulva végig kézben tartotta a 62 körös versenyt. A Red Bull négyszeres világbajnoka pályafutása során először győzött a Marina Bay-i utcai pályán. Charles Leclerc lett a második, a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli pedig a harmadik.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en