Borbély Balázs most a Fradi hét válogatott játékosa miatt aggódhat, kritikus időszak jön

Közülük Madarász a Vasas ellen is kezdőként lépett pályára, míg Bagi ugyancsak kapott már lehetőséget az idényben Borbély Balázstól. Lakatos elsősorban az NB II-ben szereplő Soroksárban játszik, de már a Ferencváros első csapatában is bemutatkozott.

Borbély Balázs a gyengébb teljesítményekre is felhívta a figyelmet

Borbély a Vasas legyőzése után egyébként a győzelem ellenére sem volt maradéktalanul elégedett.

– Magas színvonalú, izgalmas mérkőzést játszottunk, amelyben megfelelő intenzitás és kellő agresszivitás is volt. A párharcok többségének megnyerésével nem volt probléma, de játszottunk már jobban is. Ma akadtak gyengébb teljesítmények a csapatban, a támadásépítések során többször rossz döntést hoztunk. De most nem a futball szépsége volt a fontos, hanem az, hogy három ponttal zárjuk a hetet. Ez sikerült, úgyhogy elégedett vagyok – értékelt a szakember.

A Fradi augusztusban még gól nélküli döntetlent játszott a Vasassal, Borbély szerint azonban akkor egészen más állapotban volt a csapata. A vezetőedző úgy véli, együttese azóta sokat fejlődött, és a vasárnapi mérkőzésen elsősorban a hatékonyság jelentette a különbséget.

A Ferencváros november 21-én, szombaton 18.30-tól az ETO FC Győr ellen folytatja a bajnokságot a Groupama Arénában.