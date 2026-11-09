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Borbély Balázs most a Fradi hét válogatott játékosa miatt aggódhat, kritikus időszak jön

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Fantasztikus sorozatot produkál a Ferencváros, amely az AC Milan után a Vasast is legyőzte, most azonban tizenhárom napig nem játszik tétmérkőzést. Borbély Balázs vezetőedző elismerte, hogy nem feltétlenül a legjobbkor érkezik a válogatottszünet, ráadásul hét játékosát is nélkülöznie kell az elkövetkező napokban. Közülük többen hosszú utazás előtt állnak, Corbu pedig most mutatkozhat be a román válogatottjában. A Fradi edzője amiatt aggódhat, hogy mindenki egészségesen tér-e vissza.

Szalay Attila
2026. 11. 09. 7:32
Borbély Balázs most a Fradi hét válogatott játékosa miatt aggódhat, kritikus időszak jön
Borbély Balázs hét játékosa megy a válogatottakhoz Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP

A Fradi két másik légiósára hosszú utazás vár. Lenny Joseph a haiti válogatottal az Egyesült Államok ellen játszik két Nemzetek Ligája-mérkőzést, november 14-én Miamiban, majd 17-én Cincinnatiban. A támadó számára különösen jól sikerült az elmúlt hét, hiszen az AC Milan elleni történelmi győzelemből két góllal vette ki a részét.

Daniel Arzani az ausztrál válogatott meghívójának tesz eleget. A szélső november 13-án Katar ellen Dohában, majd 17-én Jordánia ellen Ammanban léphet pályára két felkészülési találkozón.

A négy felnőttválogatott mellett három ferencvárosi fiatalra is számítanak a magyar U21-es nemzeti csapatban. Bagi Ádám, Lakatos Csongor és Madarász Ádám egyaránt meghívást kapott Németh Antal szövetségi edzőtől a Ciprus elleni, november 16-i felkészülési mérkőzésre.

Közülük Madarász a Vasas ellen is kezdőként lépett pályára, míg Bagi ugyancsak kapott már lehetőséget az idényben Borbély Balázstól. Lakatos elsősorban az NB II-ben szereplő Soroksárban játszik, de már a Ferencváros első csapatában is bemutatkozott.

Borbély Balázs a gyengébb teljesítményekre is felhívta a figyelmet

Borbély a Vasas legyőzése után egyébként a győzelem ellenére sem volt maradéktalanul elégedett.

– Magas színvonalú, izgalmas mérkőzést játszottunk, amelyben megfelelő intenzitás és kellő agresszivitás is volt. A párharcok többségének megnyerésével nem volt probléma, de játszottunk már jobban is. Ma akadtak gyengébb teljesítmények a csapatban, a támadásépítések során többször rossz döntést hoztunk. De most nem a futball szépsége volt a fontos, hanem az, hogy három ponttal zárjuk a hetet. Ez sikerült, úgyhogy elégedett vagyok – értékelt a szakember.

A Fradi augusztusban még gól nélküli döntetlent játszott a Vasassal, Borbély szerint azonban akkor egészen más állapotban volt a csapata. A vezetőedző úgy véli, együttese azóta sokat fejlődött, és a vasárnapi mérkőzésen elsősorban a hatékonyság jelentette a különbséget.

A Ferencváros november 21-én, szombaton 18.30-tól az ETO FC Győr ellen folytatja a bajnokságot a Groupama Arénában.

Borbély BalázsFradimagyar labdarúgó–válogatottSzóljon hozzá!

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