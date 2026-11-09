Borbély Balázs most a Fradi hét válogatott játékosa miatt aggódhat, kritikus időszak jön

A Fradi két másik légiósára hosszú utazás vár. Lenny Joseph a haiti válogatottal az Egyesült Államok ellen játszik két Nemzetek Ligája-mérkőzést, november 14-én Miamiban, majd 17-én Cincinnatiban. A támadó számára különösen jól sikerült az elmúlt hét, hiszen az AC Milan elleni történelmi győzelemből két góllal vette ki a részét.
Daniel Arzani az ausztrál válogatott meghívójának tesz eleget. A szélső november 13-án Katar ellen Dohában, majd 17-én Jordánia ellen Ammanban léphet pályára két felkészülési találkozón.
A négy felnőttválogatott mellett három ferencvárosi fiatalra is számítanak a magyar U21-es nemzeti csapatban. Bagi Ádám, Lakatos Csongor és Madarász Ádám egyaránt meghívást kapott Németh Antal szövetségi edzőtől a Ciprus elleni, november 16-i felkészülési mérkőzésre.