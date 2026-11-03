Elhunyt Jesús de Miguel, aki a felezővonalnál kapott végzetes rúgást
Tragikus hírt közölt a spanyol másodosztályú CD Tenerife: elhunyt a csapat harmincéves labdarúgója, Jesús de Miguel. A csatár hétfőn, az FC Andorra elleni mérkőzésen lett durva szabálytalanság áldozata, s bár az orvosok küzdöttek az életéért, Jesús de Miguel nem élte túl az ellenfél kapusának rúgását.
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