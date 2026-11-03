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Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint csapatának már a kezdéskor meg kell törnie a Fenerbahce önbizalmát a szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A spanyol szakember az isztambuli sajtótájékoztatón elismerte, hogy rendkívül nehéz összecsapás vár rájuk, de a céljuk a negyedik győzelem megszerzése. A sérüléséből visszatérő Szoboszlai Dominik újra kezdő lehet, miután Ryan Gravenberch kidőlt, Kerkez Milosnak ugyanakkor nehezebb lehet a helyzete.

Szalay Attila
2026. 11. 03. 18:57
A Liverpool edzője kemény üzenetet küldött, Szoboszlai előtt váratlan lehetőség nyílt
Andoni Iraola, a Liverpool edzője Fotó: CEMAL YURTTAS Forrás: ANADOLU

Iraola nem számít nagy változásra a Fenerbahcénál

A Liverpool vezetőedzőjét arról is megkérdezték, mennyire nehezíti meg a felkészülésüket, hogy a Fenerbahce kispadján edzőváltás történt. A török csapatot jelenleg a korábbi liverpooli közönségkedvenc, Dirk Kuyt irányítja ideiglenesen.

– Nem gondolom, hogy sok minden változik a Fenerbahce játékában. Ismerjük a játékosokat és a csapatot, az előző rendszerüket is elemeztük. Arra számítok, hogy hasonló stílusban fognak futballozni. Figyelnünk kell azokra a játékosaikra, akik képesek különbséget jelenteni. Ha túl sok időt hagyunk nekik, nehéz helyzetbe kerülhetünk – jelentette ki Iraola.

A szakember hangsúlyozta, hogy csapatának mentálisan is fel kell készülnie az isztambuli hangulatra, ahol a hazai közönség komoly nyomást helyezhet a Liverpool játékosaira.

Minél erősebben kezdünk, annál kevesebb lehetőséget adunk az ellenfélnek. Az ilyen stadionokban mentálisan is a lehető legfelkészültebbnek kell lennünk

– tette hozzá.

A Liverpool három forduló után kilenc ponttal áll a Bajnokok Ligájában, Iraola szerint pedig ez jelentős előnyt jelent a legjobb nyolc közé kerülésért folytatott versenyben.

– A Bajnokok Ligájában jobb eredményeket értünk el. Még a szezon elején járunk, ezért korai lenne összehasonlítani a két sorozatot. Három mérkőzésen szerzett kilenc ponttal nagyon jó esélyünk van az első nyolc közé kerülni, de tudjuk, milyen nehéz ez a sorozat – fogalmazott a Liverpool edzője.

Szoboszlai DominikAndoni IraolaLiverpool FCSzóljon hozzá!

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