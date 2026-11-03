A Liverpool edzője kemény üzenetet küldött, Szoboszlai előtt váratlan lehetőség nyílt

Iraola nem számít nagy változásra a Fenerbahcénál

A Liverpool vezetőedzőjét arról is megkérdezték, mennyire nehezíti meg a felkészülésüket, hogy a Fenerbahce kispadján edzőváltás történt. A török csapatot jelenleg a korábbi liverpooli közönségkedvenc, Dirk Kuyt irányítja ideiglenesen.

– Nem gondolom, hogy sok minden változik a Fenerbahce játékában. Ismerjük a játékosokat és a csapatot, az előző rendszerüket is elemeztük. Arra számítok, hogy hasonló stílusban fognak futballozni. Figyelnünk kell azokra a játékosaikra, akik képesek különbséget jelenteni. Ha túl sok időt hagyunk nekik, nehéz helyzetbe kerülhetünk – jelentette ki Iraola.

A szakember hangsúlyozta, hogy csapatának mentálisan is fel kell készülnie az isztambuli hangulatra, ahol a hazai közönség komoly nyomást helyezhet a Liverpool játékosaira.

Minél erősebben kezdünk, annál kevesebb lehetőséget adunk az ellenfélnek. Az ilyen stadionokban mentálisan is a lehető legfelkészültebbnek kell lennünk

– tette hozzá.

A Liverpool három forduló után kilenc ponttal áll a Bajnokok Ligájában, Iraola szerint pedig ez jelentős előnyt jelent a legjobb nyolc közé kerülésért folytatott versenyben.

– A Bajnokok Ligájában jobb eredményeket értünk el. Még a szezon elején járunk, ezért korai lenne összehasonlítani a két sorozatot. Három mérkőzésen szerzett kilenc ponttal nagyon jó esélyünk van az első nyolc közé kerülni, de tudjuk, milyen nehéz ez a sorozat – fogalmazott a Liverpool edzője.