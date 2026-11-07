Verstappen és Hamilton is a sor végén büntetés miatt az esős időmérő után

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Esős időmérőt rendeztek Brazíliában: az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj első rajtkockáját Lando Norris (McLaren) szerezte meg. A nehéz körülmények mellett a büntetések is felforgatták a sorrendet: George Russell (Mercedes) a második helyett a hetedik helyről indulhat, Charles Leclerc (Ferrari) a negyedikről a tizennegyedikre esik vissza, Lewis Hamilton (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) a sor végére kerül. Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Haas) és Fernando Alonso (Aston Martin) villogott az esőben.

Koczó Dávid
2026. 11. 07. 21:35
Verstappen és Hamilton is a sor végén büntetés miatt az esős időmérő után
Fernando Alonso élt az F1-es Sao Pauló-i Nagydíj esős időmérője adta lehetőséggel Fotó: AFP/Mauro Pimentel

A legjobb időt Lando Norris (McLaren) érte el, George Russell (Mercedes) dühös volt, hogy a Mercedes az eső felerősödése után visszafogta, de az övé semmiképp sem lehetett volna az első rajthely, a másodikat tőle világbajnok csapattársa, Kimi Antonelli örökölte meg.

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A kaotikus rajtrács időjárástól függetlenül izgalmas versenyt ígér vasárnapra, hiszen a két Ferrari és Verstappen is hátulról próbál majd felzárkózni, s eközben egymással is összeakadhatnak. Száraz körülmények között a futamgyőzelemért Norris és Antonelli csatázhat, eső esetén jósolni is felesleges.

A futam magyar idő szerint 18.00-kor kezdődik.

Max VerstappenFernando AlonsoForma-1 Sao Paulói NagydíjLewis HamiltonSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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