Verstappen és Hamilton is a sor végén büntetés miatt az esős időmérő után

A legjobb időt Lando Norris (McLaren) érte el, George Russell (Mercedes) dühös volt, hogy a Mercedes az eső felerősödése után visszafogta, de az övé semmiképp sem lehetett volna az első rajthely, a másodikat tőle világbajnok csapattársa, Kimi Antonelli örökölte meg.

Meddig jöhet fel Leclerc, Hamilton és Verstappen?

A kaotikus rajtrács időjárástól függetlenül izgalmas versenyt ígér vasárnapra, hiszen a két Ferrari és Verstappen is hátulról próbál majd felzárkózni, s eközben egymással is összeakadhatnak. Száraz körülmények között a futamgyőzelemért Norris és Antonelli csatázhat, eső esetén jósolni is felesleges.

A futam magyar idő szerint 18.00-kor kezdődik.