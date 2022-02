Végleg leszámolt régi életmódjával a zenész

Lassan, de biztosan kezd visszazökkenni Koczka Géza – művésznevén MC Hawer – élete a rendes kerékvágásba. Sokakhoz hasonlóan számára sem volt könnyű az elmúlt két év: a koronavírus-járvány először anyagilag, majd fizikailag küldte a padlóra a zenészt – írja a Ripost.hu.

A semmiből ütött be ez a járvány, egyik napról a másikra mondták le az összes koncertünket. Eleinte nagyon nehéz volt, főleg, amikor elfogytak a megtakarításaim. Persze, az emberek egy része rögtön megkérdezte, hogy de miért nem tettem félre több pénzt az elmúlt évtizedekben? Ezen mindig nevetek… Azért, mert éltem az életemet, mint mindenki más, és fiatalabb koromban olyan időszak is volt, amikor nem takarékoskodtam. Érdekes tanulmányt lehetne írni arról, hogy az emberek milyen kedvesek, amíg sikeres vagy és jól mennek a dolgaid. Szinte istenként tekintenek rád és remeg a kezük, amikor közös fotót csinálhatnak, aztán ha baj van és elmondod a problémádat, már egy beképzelt majomnak tartanak… Mindenesetre a jövőben valóban megpróbálok jobban félretenni, mert a vírus megtanított arra, hogy a legváratlanabb helyzetekre is fel kell készülni

– mondta el a Metropolnak MC Hawer.

A zenész maga is átesett a koronavírus-fertőzésen, de szerencsére nagyobb baj nélkül megúszta a betegséget.

Decemberben volt egy nagyon kemény tíz-tizennégy nap, amikor megfertőződtem, de vitaminokkal és gyógyszerekkel átestem a betegségen. Furcsa, mert harminc éve nem voltam beteg, és csak a koronavírus tudott ledönteni a lábamról, de ezt is leküzdötte a szervezetem, úgyhogy úgy néz ki, eléggé erős vagyok

– jegyezte meg mosolyogva.