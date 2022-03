Különleges meglepetést kaptak a miniszterelnöktől Rúzsa Magdi és hármasikrei

A kormányfő most egy hivatalos, bársonykötéses köszöntőlevélben is továbbította jókívánságait Magdinak, melynek szívből jövő sorairól Instagramon számolt be rajongóinak a háromgyermekes anyuka.

A háromszoros öröm természetesen ugyanannyi nehézséggel is jár, de a Jóisten mindig éppen akkora feladatot ad nekünk, amekkorával meg tudunk birkózni, ezért biztos vagyok abban, hogy Ön édesanyaként is éppúgy helyt fog állni, mint a zenei életben. Engedje meg, hogy a kis Lujza, Keve és Zalán születése alkalmából szívből gratuláljak, valamint jó egészséget kívánjak a család minden tagjának. Tisztelettel, Orbán Viktor.

Az énekesnő korábban elmondta, mindig nagy családot szeretett volna, hisz neki is van egy bátyja és egy nővére. Úgy gondolja, hogy a család pont arról szól, hogy sosem vagy egyedül a világban, és ha leginkább érzed, hogy magányos vagy, akkor is mindig van ott valaki, akivel összeköt a szeretet. Most pedig teljesült a vágya.

Borítókép: Az MTVA Sajtóosztálya által közreadott képen az év női előadója, Rúzsa Magdi a Petőfi Zenei Díjak átadása televíziós felvételén az MTVA Kunigunda útjai gyártóbázisának stúdiójában 2021. január 21-én (Fotó: MTI/MTVA/Kaszner Nikolett)