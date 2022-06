Billie Eilish és Anya Taylor-Joy is dönthetnek az Oscar-díjról

Az Oscar-gálát rendező szervezet közölte, hogy a 2022-es meghívottak 44 százaléka nő, 50 százalékuk az Egyesült Államokon kívülről származik, 37 százalékuk pedig alulreprezentált etnikai csoportokhoz tartozik. A meghívottak már a következő, 95. Oscar-díjátadó trófeáiról is szavazhatnak. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) a színész tagjai közé invitálta Ariana DeBose, Troy Kotsur, Anya Taylor-Joy, Jessie Buckley és Gaby Hoffman mellett az iráni Amir Jadidit, a norvég Renate Reinsve-t, a francia Vincent Londont és a japán Nisidzsima Hidetosit is – olvasható az Origo cikkében. A rendezők közül mások mellett Andrew Ahn (Fire Island), Reinaldo Marcus Green (Richard király) és Isabel Sandoval (Lingua Franca) is tag lehet.