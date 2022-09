Édesapjával edzett a Thor-filmek sztárja, Chris Hemsworth

Kevés népszerűbb színész van manapság Chris Hemsworthnél, éppen ezért ha bármit csinál, arra biztosan sokan felfigyelnek. A 39 éves ausztrál színész kiváló fizikumának köszönhetően a testépítők körében is nagy elismerésnek örvend. Mi is többször írtunk róla a Csupasporton, és köztudomású, hogy nemcsak szeret sportolni, de az étkezésére is nagyon odafigyel. A személyi edzője, Luke Zocchi szerint a legújabb Thor-film előtt naponta tízszer étkezett, hogy megfelelő izomtömeget építsen.

A napokban pedig az édesapjával edzett együtt. A közös sportélményről az Instagram-oldalára is feltöltött egy videót, és láthatóan nagyszerű hangulatban telt a közös edzés. A kézi súlyzós bicepszezés mellett volt fekvőtámasz, a sokak által méltatlanul mellőzött cipelés és két medicinlabdás gyakorlat is, ennél azonban sokkal izgalmasabb az a gyerekkori emlék, amelyet Chris Hemsworth osztott meg az édesapjával kapcsolatban.

Az egyik legkedvesebb gyerekkori emlékem, amikor az édesapámmal edzettem. Régebben gátfutóként versenyeztem, de nem volt elég területem edzeni, mert egy meredek domb tetején laktunk. Ő épített nekem egy akadályt, így naplementéig rengeteget edzettünk és nevettünk. Két érmet nyertem neki köszönhetően. Azóta eltelt huszonöt év, és még mindig ugyanúgy edzünk és nevetünk együtt. Boldog apák napját, bajnok

– írta Chris Hemsworth.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: EPA/Etienne Laurent)