Egy elszabadult viharjelző

„A NER éppen telebetonozza a Balatont is. Mert nyilván ebben az országban még 200 méter jachtkikötő-mólóra van szükség” – tájékoztat közösségi oldalán Donáth Anna Balaton-szakértő, a Momentum Brüsszelbe akkreditált viharjelzője. Bejelentését szakmai háttérmagyarázattal egészíti ki: „A Fidesznek a Balaton nem nemzeti kincs, a Balaton nem a természetes élőhelye miatt fontos, a Balaton nem megőrzendő – csupán zsebre tehető milliókat látnak benne.” (A rezümé – „zsebre tett milliók” stb. – megfogalmazásában alighanem párttársa, Cseh Katalin segíthetett. Ő nagyon otthon van a témában…) Természetesen a megoldás is megfogalmazódott a pártelnök-vízitündér fejében: „Ezért a 2022-es kormányváltáson túl EU-s szabályozásra, EU-s fellépésre van szükség. […] Ideje, hogy az EU keményen fellépjen.” Jé, a balatoni móló is brüsszeli hatáskör…?

Hogy kerekebb legyen Donáth Anna diagnózisa, nem árt, ha tudjuk, betegünk tavasszal kitörő örömmel üdvözölte Karácsony Gergely méhlegelőötletét is: „Szuper kezdeményezés, valódi cselekvés ez, amiből sok kell még, hogy megfordítsuk a jelenlegi folyamatokat.” Anna ápolt azt is elárulta, ezért a „kicsit rendetlennek tűnő, de valójában természetes és fenntartható jövőért” dolgozik Brüsszelben.

Régi vágású emberként én azért megkérdeztem volna, mondjuk egy balatoni hajóskapitányt (vitorlázót, matrózinast stb.), mondaná meg, támogatja-e a kikötőmólót, vagy jobban szereti, ha lehorgonyozván a tó közepén, ladikkal vagy úszva kell partot érnie. Mégse mindegy… Válaszukat csatolnám Donáth Anna kórlapjához.

Borítókép: Donáth Anna (Fotó: Európai Parlament)