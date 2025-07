Fő a jókedv!

Donald Trump megbuktatásának lehetőségeire adott ötleteket a demokrata közönségnek minap a momentumos Cseh Katalin a washingtoni Center for American Progress intézet rendezvényén. Nem, nem elírás, annak a pártnak a képviselője sorolt elnökbuktató tippeket a tengerentúli felekezetnek, amely támogatottság híján már a magyar törvényhozásba sem jutna be. Katalin asszony emellett az uniós parlamentből is kibukott. Nem véletlen, hogy – a nagyobb röhejt elkerülendő – az egyszázalékosra fonnyadt Momentum meg sem méreti magát a tavaszi választáson. (A Klikk TV-nek Cseh Katalin úgy fogalmazott: „a kormányváltás elősegítése érdekében” nem indulnak a következő választáson”; majd fél órán át Magyar Péterről szavalt: „Nem ismerem személyesen, de hiszem azt, hogy ő egy jó szándékú, tisztességes ember, aki alapvetően jót akar. Most minden kérdésben egy biankó csekket kellene aláírnia minden választónak.”)

Washingtonban szereplő hősnőnk mindenesetre a szakértők szenvedélyével magyarázta vendéglátóinak, mit kell tenniük, ha térdre akarják kényszeríteni az Egyesült Államok regnáló elnökét. Apokaliptikus véget festett, ha „hagyják elszabadulni” Trumpot: a bíróságok, a média, majd a társadalom egésze kerül a republikánusok uralma alá. – Fogjatok össze, ahogy mi is tettük! – szavalta –, válasszatok valódi vezetőket, és figyeljetek az emberek mindennapi problémáira, a megélhetési válságra, a hozzáférhető egészségügy hiányára és a szabadságra! – Katalinunk szerint miután Trump Orbántól tanult, ugyanúgy fog elbukni. Ugyanúgy? A magyar miniszterelnököt még mindig Orbán Viktornak hívják. Csak szólok.