Pontosabban fülsértőek. Minap például a Guardian hasábjain mószerolta a kormányfőt, egyúttal erős kritikával illette az Európai Bizottságnak azt a döntését, amely 10,2 milliárd eurós forrást szabadított fel hazánk számára. „Az EU kapitulációja a magyar miniszterelnök zsarolása előtt súlyos hiba. Orbán arra törekszik, hogy a tömböt a saját képére formálja. Az egész kontinensen össze kell fognia a haladó, liberális, Euró­pa-párti többségnek! Európa jövője a tét!” – harsogta Katalin asszony, aki egyébként nemrég arról is értekezett, hogy a (negyedszerre is kétharmados) Orbán-kormány Ukrajna-politikája nem a magyar nép álláspontját tükrözi. Hogy ezt milyen felmérés előzte meg, az nem derült ki a kanadai születésű delnő bejegyzéséből, mindenesetre még a saját közösségi oldalán is lehazaárulózták. Sokan milliárdos mutyijáról érdeklődnek, hozzátéve: „Európának az is a feladata lenne, hogy elzavarja az olyan élősködőket, mint kiskegyed.”

Mondom, nincs jó passzban a képviselő asszonyka. Csehül érzi magát.